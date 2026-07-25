Resumen: Una investigación de la revista Semana reveló una presunta red de corrupción encabezada por Juliana Guerrero y su hermana, señalada de ofrecer contratos estatales a cambio de millonarios pagos.

Juliana Guerrero y su hermana salpicadas por investigación sobre presunta red de contratos con el Estado

Una investigación publicada por la revista Semana reveló la existencia de una presunta estructura de corrupción que habría operado entre 2024 – 2026 y que estaría encabezada por Juliana Guerrero y su hermana Verónica Guerrero.

Según el medio, la organización habría ofrecido a empresarios la posibilidad de acceder a contratos con diferentes entidades del Gobierno Nacional a cambio de millonarios pagos.

La publicación señala que las evidencias recopiladas incluyen testimonios, conversaciones de WhatsApp, audios y comprobantes de consignaciones bancarias que, presuntamente, documentarían la forma en que funcionaba la red.

De acuerdo con la investigación, los empresarios interesados debían pagar un millón de pesos por una primera reunión, un anticipo de $200 millones de pesos para iniciar las gestiones y, posteriormente, entregar el 10% del valor de cada contrato que lograra ser adjudicado.

Semana sostiene que las hermanas Guerrero habrían ejercido influencia en distintas entidades del Estado sin ocupar cargos oficiales durante ese periodo. Entre las instituciones mencionadas aparecen los ministerios de Vivienda, Interior, Igualdad, Ambiente y Defensa, además de entidades como Fiduagraria y la Agencia Nacional de Tierras.

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Según el reportaje, la operación habría comenzado en el segundo semestre de 2024, cuando empresarios de Norte de Santander, Cesar y Santander fueron contactados con la promesa de facilitar proyectos relacionados con acueductos, cámaras de seguridad y programas de mejoramiento de vivienda.

Uno de los testimonios conocidos por el medio aseguró que el acuerdo contemplaba pagos de $35 millones de pesos por cada municipio adjudicado, además del porcentaje correspondiente al valor de los contratos.

La investigación también menciona a David Trespalacios, quien habría sido el encargado de recibir parte de los pagos en efectivo para evitar rastros bancarios. Sin embargo, posteriormente, según los chats publicados, las consignaciones comenzaron a realizarse directamente a cuentas personales de las hermanas Guerrero. Entre los documentos divulgados figuran transferencias por valores que oscilan entre $1,8 y $12,5 millones de pesos.

Uno de los casos expuestos corresponde a un proyecto de acueducto en el departamento del Cesar. De acuerdo con Semana, Verónica Guerrero habría asegurado mantener contactos con el entonces viceministro de Agua, Edward Libreros, y habría informado a los empresarios sobre supuestas reuniones para avanzar en la iniciativa.

Los chats también muestran referencias a retrasos atribuidos a la disponibilidad presupuestal y a la situación de orden público en el Catatumbo.

La publicación añade que, cuando los empresarios comenzaron a reclamar por la demora en la adjudicación de los contratos, las hermanas Guerrero habrían mencionado al denominado «jefe de jefes», expresión que, según los denunciantes citados por el medio, haría referencia al entonces presidente Gustavo Petro. Además, empresarios afirmaron haber entregado más de $600 millones de pesos sin que los contratos prometidos fueran adjudicados ni el dinero devuelto.

¿Juliana Guerrero graduada en corrupción?

La investigación incluye declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien aseguró a Semana que Juliana Guerrero y su hermana intervenían en entidades públicas sin ostentar cargos oficiales.

Por ahora, la publicación señala que el único proceso judicial vigente contra Juliana Guerrero corresponde a una investigación relacionada con la presunta falsedad de su título como contadora.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre decisiones judiciales derivadas de las revelaciones conocidas en esta investigación.

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