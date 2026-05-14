Investigan misteriosa muerte de patrullero dentro de estación de Policía en Bogotá

Resumen: Investigan la muerte de un patrullero dentro de una estación de Policía en Bogotá.

Las autoridades investigan la muerte de un patrullero de la Policía Nacional ocurrida dentro de una estación de la institución en la localidad de Los Mártires, en Bogotá. El hecho se registró durante la noche del pasado miércoles 13 de mayo y actualmente es materia de indagación por parte de organismos judiciales y disciplinarios.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la Policía Metropolitana de Bogotá, el uniformado pertenecía al Grupo de Operaciones Especiales y habría fallecido al interior de un baño de una unidad policial, aparentemente tras usar su arma de dotación.

La institución confirmó que, tras conocerse la situación, se activaron de inmediato los protocolos correspondientes junto con la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de asumir la investigación judicial para esclarecer las circunstancias en las que murió el patrullero.

Le puede interesar: ¡Sacaron pecho ante la crisis! Medellín suelta millonada para evitar que las EPS dejen morir los hospitales públicos

Asimismo, la Inspección General y la Justicia Penal Militar iniciaron una indagación preliminar con el fin de determinar lo ocurrido y establecer si existieron situaciones adicionales alrededor del caso.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

El patrullero fue identificado por las autoridades como Julián David. A través del comunicado, la Policía Nacional expresó sus condolencias y solidaridad con los familiares, compañeros y amigos del uniformado fallecido.

“El acompañamiento integral a la familia ya fue dispuesto por parte de la institución”, señaló la Policía en el documento divulgado este 14 de mayo.

Hasta el momento no se han entregado mayores detalles sobre los hechos ocurridos en la estación ubicada en la localidad de Los Mártires, mientras avanzan las labores investigativas y los actos urgentes realizados por las autoridades competentes.

Más noticias de Bogotá