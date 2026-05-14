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Resumen: Medellín realiza inversión de $489.000 millones en salud para fortalecer hospitales públicos y mitigar deudas de las EPS intervenidas.

¡Sacaron pecho ante la crisis! Medellín suelta millonada para evitar que las EPS dejen morir los hospitales públicos

En un esfuerzo por evitar el colapso sanitario, la Alcaldía de Medellín destinó una inversión histórica que supera los $489.000 millones para blindar la red de hospitales públicos de la ciudad.

Estos recursos, ejecutados de manera escalonada desde 2024 hasta la fecha, buscan contrarrestar el impacto financiero generado por la deuda de las EPS intervenidas, la cual asciende a más de $270.000 millones.

Con este capital, la ciudad de Medellín asegura la continuidad de servicios críticos en puntos clave como el Hospital General, Metrosalud y el Hospital Infantil.

La secretaria de Salud, Natalia López Delgado, destacó que esta inversión ha sido el salvavidas para mantener las puertas abiertas a la población más vulnerable, no solo de Medellín sino de regiones vecinas.

En el Hospital General, por ejemplo, el dinero permitió disparar las cirugías en un 40% y las atenciones en urgencias en un 63%. Por su parte, Metrosalud ha enfocado los fondos en la prevención de enfermedades cardiovasculares y la atención a madres, logrando impactar a miles de ciudadanos a través de sus rutas integrales de salud primaria.

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El fortalecimiento también llegó al sector pediátrico, donde la inversión facilitó la compra de tecnología de punta, como un nuevo tomógrafo, y la expansión de la atención en salud mental y psiquiatría.

A pesar del hueco fiscal que dejan las entidades nacionales en la red pública, la alcaldía de Medellín reafirmó que la prioridad es garantizar el acceso oportuno y la calidad médica.

Con este millonario desembolso, se espera mitigar la incertidumbre que rodea al sistema de salud nacional y proteger la vida de los pacientes en la capital antioqueña.

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