‘No lo dudó y se lanzó’: patrullera rescata a niña que se estaba ahogando en Antioquia

Un acto de valentía ocurrido en el municipio de La Pintada, Antioquia, se convirtió en motivo de reconocimiento para la Policía Nacional. Durante una jornada institucional por el Día Internacional de la Discapacidad, una patrullera del Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia salvó la vida de una niña que luchaba por salir del fondo de una piscina.

La situación se presentó en medio de la actividad preventiva dirigida a la niñez y a sus familias. En ese momento, la patrullera Stefanny Zapata se percató de que una niña se estaba ahogando tras caerse en la piscina.

Sin dudarlo, se lanzó al agua con determinación y firmeza para alcanzar a la pequeña. Gracias a la rápida intervención de la patrullera, la niña fue rescatada con vida.

Zapata le brindó los primeros auxilios y logró estabilizarla antes de entregarla al personal médico que llegó para continuar la valoración clínica.

La Policía destacó que gracias a este acto “hoy una niña está a salvo”, resaltando que gestos como este reflejan el verdadero espíritu del servicio policial, fundamentado en la protección de la vida, especialmente de los más vulnerables.

En el marco de la política de Seguridad, Dignidad y Democracia, la institución exaltó la solidaridad, sensibilidad y coraje demostrados por la Patrullera Stefanny Zapata, subrayando que su acto heroico reafirma el compromiso humano que acompaña el uniforme.

