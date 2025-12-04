Golpe al ‘Clan del Golfo’: Capturan a alias ‘Jerún’, sicario de la banda ‘El Mesa’

Menú Últimas noticias
    Policía captura a alias ‘Jerún’, sicario de la banda ‘El Mesa’. La operación incautó drogas, municiones y más.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Foto Policía Nacional.
    Resumen: Policía captura a alias “Jerún”, sicario de la banda 'El Mesa', en La Unión, Antioquia. La operación incautó drogas, municiones y el cuaderno de contabilidad criminal de la estructura.

    Las autoridades de Antioquia asestaron un golpe significativo al grupo criminal organizado ‘El Mesa’ con una operación focalizada en el municipio de La Unión.

    La acción, ejecutada por la Seccional de Investigación Criminal, se centró en la captura de alias ‘Jerún’, identificado como sicario y coordinador de expendios de la banda ilegal en el Oriente antioqueño.

    Alias ‘Jerún’ está presuntamente vinculado a varios procesos investigativos por homicidios en la región.

    La intervención policial incluyó tres diligencias de allanamiento y registro, que resultaron en un total de tres capturas en flagrancia. En donde fueron detenidos alias ‘José’ y alias ‘El Flaco’, ambos expendedores con anotaciones por tráfico de estupefacientes.

    La operación no solo desarticuló el componente armado y de sicariato de la banda, sino que también afectó sus finanzas con importantes incautaciones:

    • Un proveedor para arma de fuego y 16 cartuchos calibre 9mm.
    • 50 dosis de cocaína y 20 dosis de bazuco.
    • Un cuaderno de contabilidad, elemento crucial utilizado para el control de expendios y la financiación criminal.

    La operación se consolida como una estrategia para combatir de manera integral el accionar delictivo en el Oriente antioqueño, impactando directamente la cadena de microtráfico y los homicidios asociados a la banda ‘El Mesa’.

