    Patrullas escolares de seguridad vial crecen en Bello: casi 500 estudiantes cuidarán a sus compañeros en las calles

    Cerca de 500 estudiantes participarán en las patrullas escolares de seguridad vial en Bello. La estrategia ya involucra a 29 instituciones educativas.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Las Patrullas Escolares de Seguridad Vial continúan consolidándose en el municipio de Bello como una de las estrategias clave para mejorar los entornos educativos y promover una movilidad más segura.

    Para este 2026, cerca de 500 estudiantes participarán activamente en las patrullas escolares de seguridad vial, iniciativa liderada por la Secretaría de Movilidad que ya completa cuatro años de implementación.

    Según informó la administración municipal, 29 instituciones educativas, entre públicas y privadas, se inscribieron este año para formar parte del programa. Cada plantel conforma grupos de hasta 20 estudiantes, con edades que oscilan entre los 12 y los 17 años, quienes reciben formación en temas relacionados con normas de tránsito, señalización y prevención de riesgos en la vía.

    Los jóvenes patrulleros cumplen una función clave en los alrededores de sus colegios. Durante los horarios de ingreso y salida, apoyan el cruce seguro de peatones, orientan a estudiantes y familias sobre el respeto a las señales de tránsito y promueven comportamientos responsables entre conductores y peatones.

    Lea también: ¡Se enojó porque no le dieron monedas! Capturado tras romper siete vidrios de un articulado de TransMilenio

    Desde la Secretaría de Movilidad explicaron que el programa ha tenido un crecimiento constante desde su creación. En 2024 ya participaban 24 planteles y el año pasado la cifra llegó a 28 instituciones. Este 2026 el programa alcanza 29 establecimientos educativos vinculados, con la posibilidad de sumar más durante el año.

    Las capacitaciones son dirigidas por agentes de tránsito del grupo de Educación Vial, quienes desarrollan talleres sobre comportamiento en la vía, análisis de situaciones de riesgo y responsabilidad compartida en la movilidad.

    La alcaldía de Bello destacó que esta estrategia no solo busca prevenir accidentes en zonas escolares, sino también formar ciudadanos más conscientes y responsables con la movilidad, promoviendo desde temprana edad el respeto por las normas y el cuidado de la vida en las vías.

