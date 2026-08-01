¡Otro golpe al turismo sexual! Inadmiten a creador de los ‘Passport Bros’ en el aeropuerto de Rionegro

Resumen: Migración Colombia inadmitió en Rionegro a uno de los presuntos creadores de Passport Bros y a otros tres estadounidenses por posibles fines de explotación sexual.
Uno de los presuntos creadores del movimiento Passport Bros no pudo ingresar a Colombia. Migración Colombia inadmitió al ciudadano estadounidense cuando intentaba entrar al país por el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, tras detectar información que lo relacionaría con la promoción de turismo con fines de explotación sexual a través de redes sociales y plataformas digitales.
La decisión fue adoptada luego de una pesquisa previa realizada por la autoridad migratoria, que recopiló elementos sobre las actividades del extranjero antes de su llegada al país.
Durante el mismo operativo, Migración Colombia también inadmitió a otros tres ciudadanos estadounidenses que, según las autoridades, pretendían ingresar con propósitos similares.
En uno de los casos, el viajero autorizó voluntariamente la inspección de su equipaje, donde los funcionarios encontraron una cantidad inusual de preservativos de diferentes marcas y varios objetos de uso sexual, elementos que reforzaron la decisión de impedir su entrada al territorio nacional.
Lea también: ¡Terror en Cúcuta! Carro bomba explotó frente al comando de Policía y dejó varios heridos
Las autoridades explicaron que el movimiento Passport Bros está conformado por hombres, principalmente de Estados Unidos, que viajan a países de América Latina, Asia y Europa del Este en busca de relaciones sentimentales. Sin embargo, en algunos casos, las investigaciones han relacionado estas prácticas con posibles escenarios de explotación sexual, motivo por el cual las autoridades colombianas han intensificado los controles migratorios.
De acuerdo con Migración Colombia, en lo corrido de 2026 cerca de 150 ciudadanos extranjeros han sido inadmitidos en diferentes puntos de ingreso al país por indicios relacionados con turismo de explotación sexual. De ese total, 107 casos se registraron en Antioquia, principalmente gracias a entrevistas migratorias y procesos de verificación realizados por los funcionarios.
La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, reiteró que el país mantendrá una política de cero tolerancia frente a este tipo de conductas y aseguró que Colombia no permitirá el ingreso de personas que pretendan convertir a mujeres, niñas, niños y adolescentes en un atractivo para el turismo sexual.
Más noticias de Antioquia
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios