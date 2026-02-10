Liberan a trabajador humanitario colombiano que era preso político en Venezuela

Foto Tomada de X Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

Tras una angustiante espera de 17 meses, Manuel Alejandro, trabajador humanitario del Consejo Danés para Refugiados, finalmente recuperó su libertad y se reencontró con su familia en suelo colombiano.

Manuel, de 33 años, había sido detenido de forma arbitraria en septiembre de 2024 por la guardia venezolana en el estado de Apure, mientras cumplía una misión de asistencia en la zona fronteriza.

Su liberación se produjo este domingo en un operativo que lo llevó desde la cárcel El Rodeo I, en Caracas, hasta el puente de Tienditas en Cúcuta, donde fue entregado a las autoridades de Migración Colombia.

Durante su cautiverio, el colombiano enfrentó condiciones extremas: no tuvo acceso a una defensa técnica, se le negaron los servicios del consulado y solo se le permitió realizar una llamada telefónica a sus parientes en todo ese tiempo.

Además, figuras del régimen como Diosdado Cabello lo señalaron públicamente, sin presentar prueba alguna, de pertenecer a una red paramilitar.

Aunque la Cancillería colombiana logró gestionar la salida de 17 personas el año pasado, la realidad es que todavía quedan al menos 20 connacionales privados de la libertad por razones políticas en territorio venezolano.

Las familias de estos detenidos mantienen un llamado urgente al Gobierno Nacional para que intensifique los diálogos con la administración de Delcy Rodríguez, quien recientemente anunció el cierre de la cárcel de El Helicoide y una supuesta apertura para la liberación de presos políticos en el vecino país.

La llegada de Manuel Alejandro a Bogotá, donde será sometido a chequeos médicos para evaluar las secuelas del encarcelamiento, representa una victoria para las ONG internacionales.

