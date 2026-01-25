Paso deprimido en Suba con calle 100: IDU reporta avances clave en infraestructura y espacio público

Resumen: El paso deprimido de la calle 100 con avenida Suba registra un 66 % de avance y hace parte de las obras de la troncal de la avenida 68. La estructura, exclusiva para TransMilenio, incluye trabajos de excavación profunda, pantallas de concreto reforzado y vigas estructurales, además de la adecuación de espacio público, zonas verdes y ciclorruta. Mientras continúan las obras, el tránsito se mantiene mediante un puente provisional que permite la circulación de buses y vehículos mixtos.

El paso deprimido en la calle 100 con avenida Suba, perteneciente al grupo 8 de la troncal avenida 68, alcanza un 66 % de avance, según la última inspección del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Esta estructura, diseñada exclusivamente para el sistema TransMilenio, permitirá la conexión bidireccional de norte a oriente y unidireccional de norte a sur, mejorando la fluidez en uno de los corredores más transitados de Bogotá.

Entre los trabajos ejecutados se encuentran la demolición de la carpeta asfáltica existente, la construcción de vigas corona —ubicadas en la parte superior de la estructura y fundamentales para unir y estabilizar las pantallas de concreto reforzado— y la instalación de vigas tensoras, que refuerzan la estructura y evitan desplazamientos durante la obra. Asimismo, se trabaja en las pantallas de concreto reforzado, muros generalmente enterrados que proporcionan resistencia y estabilidad a la estructura.

El grupo 8 de la avenida 68 comprende el tramo entre la carrera 65 y la carrera 48, con una extensión de 1,06 kilómetros. En este corredor se están construyendo 25.484 m² de espacio público, 4.585 m² de zonas verdes y 1,15 kilómetros de ciclorruta, integrando infraestructura para peatones y ciclistas junto a las obras viales.

Esto le podría interesar: Condenan a dos hermanos implicados en el asesinato de alias ‘La Diabla’ en Medellín

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Desde junio de 2025, el nuevo puente de la avenida Suba con calle 100 opera como vía temporal, permitiendo el tránsito simultáneo de buses de TransMilenio y vehículos mixtos en sentido sur–norte, mientras continúan los trabajos del paso deprimido. Esta medida garantiza la conectividad durante la construcción y facilita el acceso de los usuarios a la troncal.

Actualmente, más de 200 trabajadores participan en las labores de excavación, instalación de redes y remate de espacios públicos, incluyendo la esquina nororiental de la avenida Suba con calle 100 y la zona central del corredor. Las tareas se desarrollan a profundidades de 4 a 8 metros, e incluyen la preparación de la estructura para soportar el tránsito de TransMilenio una vez se finalice la obra.

El proyecto forma parte de los esfuerzos por mejorar la movilidad en la ciudad, consolidando un corredor exclusivo para transporte masivo y complementando la infraestructura con espacios públicos, zonas verdes y ciclorrutas que facilitan la conectividad y el desplazamiento seguro de peatones y ciclistas.