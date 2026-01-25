Resumen: Un niño de 9 años, reportado como desaparecido en Ciudad Bolívar, fue hallado sin vida junto a su padre en una zona cercana a la iglesia del barrio Los Laches, en el centro‑oriente de Bogotá. Según las autoridades, el padre había regresado al país tras una ruptura familiar y enfrentaba problemas de salud mental. La noticia ha causado gran conmoción en la ciudad, y las autoridades continúan investigando las circunstancias del trágico hallazgo.

Hallan sin vida a niño de 9 años desaparecido en Ciudad Bolívar; estaba junto al cuerpo de su padre

La búsqueda que mantenía en vilo a familiares y autoridades terminó trágicamente la madrugada del pasado jueves 22 de enero, cuando las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de un niño de 9 años reportado como desaparecido junto al cuerpo de su padre en una zona del barrio Los Laches, en el centro‑oriente de Bogotá, en inmediaciones de la iglesia del sector.

El menor había sido visto por última vez la tarde del sábado 17 de enero en el sur de Bogotá, en el barrio Lucero Bajo de Ciudad Bolívar, cuando salió acompañado de su padre para compartir unas horas juntos. La familia había autorizado la salida tras la solicitud del hombre, pero después de eso se perdió todo contacto con ambos y los teléfonos permanecieron apagados, lo que encendió las alarmas e impulsó la denuncia por desaparición ante las autoridades.

En los días siguientes, las autoridades y la comunidad activaron protocolos de búsqueda urgente con apoyo del Grupo de Búsqueda de Personas Desaparecidas y difusión de alertas con la descripción física del niño, con el objetivo de localizarlo con vida.

El cuerpo del menor fue encontrado junto al de su padre en un sector boscoso de Los Laches, y ambos presentaban heridas de arma de fuego, según los informes preliminares de las autoridades. La escena hace pensar en la hipótesis de un posible homicidio seguido de suicidio por parte del hombre, aunque la investigación continúa para determinar las circunstancias exactas.

Esto le podría interesar: ¡Cayó la ‘mina’ de cobre en Engativá! Recuperan 131 metros de cable robado en bodega de reciclaje

Antecedentes familiares y posibles factores de riesgo

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Familiares del menor indicaron a medios locales que la madre del niño reside en Estados Unidos y que, tras una ruptura sentimental, el padre había regresado a Colombia con el hijo en 2025. Desde entonces, la tía del menor ejercía la custodia legal, ya que el hombre enfrentaba problemas de salud mental que lo habían llevado a ser internado en una clínica especializada.

Allegados señalaron que el padre había expresado repetidamente su deseo de pasar más tiempo con su hijo y que, previamente, había proferido amenazas contra la madre, generando preocupación entre los familiares.

En diálogo con El Tiempo, la tía del menor señaló que, el día de la desaparición, padre e hijo compartieron varias horas en un parque, durante las cuales el hombre apagó el celular del niño, lo que dificultó su localización y la comunicación posterior.

La noticia ha conmocionado a la capital, y las autoridades judiciales ya dieron apertura a una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido y revisar si hubo fallas en los mecanismos de protección del menor.