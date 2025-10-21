Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Paso crítico superado! Metro de Medellín ya cortó los rieles en el lugar de la falla y así van

Minuto30.com .- El Metro de Medellín está en una carrera contra el tiempo para restablecer la operación completa de la Línea A. A pesar de la noche lluviosa, el equipo técnico ha continuado las intensas labores de reparación en la vía férrea afectada.

El Metro de Medellín informó que se ha completado un paso crítico en el proceso: se cortó el tramo de rieles sobre la falla del terreno. Este trabajo, realizado con maquinaria y «manos firmes», es esencial para poder reemplazar la sección dañada.

Reconectar la Línea A lo más rápido posible

Según la entidad, «Cada paso, cada esfuerzo, cada chispa tiene el propósito de volver a conectar la Línea A lo más rápido posible».

La falla en la vía férrea ha afectado el servicio en días recientes, obligando al Metro a implementar planes de contingencia en una de sus líneas más importantes.

El Metro extendió un agradecimiento público tanto a quienes trabajan sin descanso en medio de las difíciles condiciones climáticas, así como a los usuarios por su comprensión y apoyo mientras se ejecutan las reparaciones.

Se recomienda a los usuarios de la Línea A consultar las últimas actualizaciones sobre el estado del servicio y los tiempos de restablecimiento.

