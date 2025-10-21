¡Atención Viajeros! Metro de Medellín anuncia rutas Integradas en el Sur

Resumen: A partir de este martes, 21 de octubre, se implementarán cambios o se proporcionará información relevante sobre la operación de las rutas de transporte integrado en el sur.

Minuto30.com .- El Metro de Medellín, celebrando sus 30 años, ha emitido un aviso importante para los usuarios de las rutas integradas del sur del Valle de Aburrá.

A partir de este martes, 21 de octubre, se implementarán cambios o se proporcionará información relevante sobre la operación de las rutas de transporte integrado en el sur.

Información: Metro de Medellín

Si usted utiliza el sistema de rutas integradas que conectan con las estaciones del Metro en la zona sur (como La Estrella, Sabaneta, Envigado o Itagüí), preste especial atención a las siguientes novedades que compartirá el Metro de Medellín.

Se recomienda a los usuarios estar atentos para conocer los detalles exactos de las rutas, horarios o posibles modificaciones en el servicio que entrarán en vigencia hoy.

¡Planee su viaje con anticipación!

