¡Atención Viajeros! Metro de Medellín anuncia rutas Integradas en el Sur

Minuto30.com .- El Metro de Medellín, celebrando sus 30 años, ha emitido un aviso importante para los usuarios de las rutas integradas del sur del Valle de Aburrá.

A partir de este martes, 21 de octubre, se implementarán cambios o se proporcionará información relevante sobre la operación de las rutas de transporte integrado en el sur.

Si usted utiliza el sistema de rutas integradas que conectan con las estaciones del Metro en la zona sur (como La Estrella, Sabaneta, Envigado o Itagüí), preste especial atención a las siguientes novedades que compartirá el Metro de Medellín.

Se recomienda a los usuarios estar atentos para conocer los detalles exactos de las rutas, horarios o posibles modificaciones en el servicio que entrarán en vigencia hoy.

¡Planee su viaje con anticipación!