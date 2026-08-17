¡Accidente múltiple en el Oriente antioqueño! Seis personas resultaron lesionadas en la vía Marinilla-El Peñol

Resumen: Un accidente de tránsito ocurrido en el sector Alto del Chocho, en la vía que comunica a Marinilla con El Peñol, dejó seis personas lesionadas tras la colisión en la que estuvieron involucrados un vehículo particular y tres motocicletas. El Cuerpo de Bomberos de Marinilla atendió la emergencia, mientras se reportó congestión en la zona. Hasta el momento, no se han establecido las causas del siniestro ni se ha informado sobre la gravedad de las lesiones.

Un accidente de tránsito registrado durante la tarde de este lunes en el Oriente antioqueño dejó seis personas lesionadas. El hecho ocurrió en la vía Marinilla-El Peñol, a la altura del sector Alto del Chocho.

Según el reporte preliminar, en el siniestro estuvieron involucrados un vehículo particular y tres motocicletas. Tras el impacto, varias personas resultaron afectadas y permanecieron en el lugar mientras llegaban los organismos de emergencia.

La atención estuvo a cargo del Cuerpo de Bomberos de Marinilla, cuyos integrantes se desplazaron hasta el sitio para atender a los lesionados y apoyar las labores derivadas del accidente.

Por ahora, no se ha establecido públicamente qué provocó la colisión. Tampoco se conoce la gravedad de las lesiones ni si alguno de los afectados tuvo que ser trasladado a un centro asistencial.

¿Qué se sabe del accidente?

Registros realizados después del siniestro muestran el automóvil y las motocicletas involucradas en el sector, mientras los organismos de socorro adelantaban la atención correspondiente.

El reporte conocido hasta el momento establece que fueron seis las personas lesionadas. Sin embargo, esta información podría ser actualizada una vez las autoridades entreguen un balance más detallado sobre la condición de los afectados.

Las circunstancias en las que ocurrió el choque también permanecen por esclarecer. Hasta ahora no se ha informado oficialmente si estuvo relacionado con una maniobra determinada, una falla mecánica, las condiciones de la carretera o algún otro factor.

Por ello, no existe hasta el momento una hipótesis oficial sobre el origen del accidente.

Afectaciones en la movilidad

La emergencia generó congestión vehicular en el sector Alto del Chocho, debido a la presencia de los vehículos involucrados y a las labores que debieron realizar los organismos de atención.

La situación afectó temporalmente la circulación por este corredor del Oriente antioqueño, utilizado para conectar a Marinilla con El Peñol y otros municipios de la región.

Por ahora, no se ha informado cuánto tiempo podrían mantenerse las afectaciones en la movilidad ni si se implementaron restricciones adicionales sobre la carretera.

Las autoridades y organismos de socorro continúan con la atención de la emergencia, mientras se espera información oficial que permita conocer el estado de las personas lesionadas y establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.