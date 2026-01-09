Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Dos presuntos ladrones fueron obligados a caminar desnudos por un barrio de Medellín tras un hurto. El caso desató polémica por justicia por mano propia.

Lo que hay detrás del paseo de los dos ladrones desnudos en El Picacho

Un nuevo caso de justicia por mano propia tiene en el centro del debate a Medellín, luego de que dos hombres señalados de cometer un hurto fueran sometidos a un castigo público por parte de la comunidad.

Los presuntos delincuentes fueron obligados a caminar desnudos por varias calles del noroccidente de la ciudad, con mensajes pintados en sus cuerpos, en medio de insultos y grabaciones que rápidamente se hicieron virales en redes sociales.

Los hechos se registraron en el barrio El Picacho, en la zona aledaña a una estación del Metrocable, donde los dos sujetos habrían sido sorprendidos tras ingresar de manera ilegal a una vivienda.

Según información preliminar, los hombres fueron retenidos por vecinos del sector luego de que, al parecer, forzaran la cerradura de una casa y sustrajeran varios objetos de valor.

Lea también: ¡Lo pillaron nervioso! Menor de edad fue sorprendido con dosis de droga durante operativo en Engativá

Testigos aseguran que, antes de la llegada de las autoridades, un grupo de personas decidió tomar el control de la situación. Los retuvieron, les quitaron la ropa y utilizaron pintura para escribir ‘RATA’ en sus cuerpos.

Posteriormente, los obligaron a recorrer varias cuadras completamente desnudos, mientras otros ciudadanos grababan la escena con sus teléfonos celulares.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá confirmó que fue alertada sobre el caso y se desplazó hasta el lugar, donde encontró a los dos hombres retenidos por la comunidad y a la víctima del hurto, quien los habría reconocido plenamente.

Los señalados fueron capturados y trasladados a una unidad policial para proteger su integridad física y adelantar el proceso judicial correspondiente.

El episodio ha generado una fuerte división de opiniones. Mientras algunos ciudadanos consideran que este tipo de castigos funcionan como un “escarmiento” ante la reincidencia del delito, otros advierten que obligar a personas a desfilar desnudos constituye una violación a los derechos humanos y al debido proceso.

La Fiscalía analiza si abrirá investigaciones contra las personas que lideraron la humillación pública.

Más noticias de Medellín