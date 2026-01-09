Resumen: Durante una megatoma de seguridad en Engativá, la Policía sorprendió a un menor de 17 años con varias dosis de marihuana, quien afirmó que eran para consumo personal, por lo que fue trasladado a una estación para adelantar el procedimiento correspondiente y se citó a su madre; en el mismo operativo también se incautó un motor de bicitaxi sin identificación y se impuso un comparendo a otro joven por portar un arma cortopunzante.

¡Lo pillaron nervioso! Menor de edad fue sorprendido con dosis de droga durante operativo en Engativá

Un joven de 17 años fue sorprendido portando varias dosis de marihuana durante una megatoma de seguridad realizada en el sector de Unir, en la localidad de Engativá, al noroccidente de Bogotá. El hallazgo se produjo en medio de un amplio operativo adelantado por la Policía Metropolitana y la Secretaría Distrital de Seguridad.

Según informaron las autoridades, el adolescente llamó la atención de los uniformados debido a su actitud nerviosa mientras transitaba por la zona con un maletín. Durante un registro preventivo, los policías encontraron en el interior del bolso varias bolsas que contenían marihuana.

Al ser consultado por los agentes, el joven confirmó que tenía 17 años y aseguró que la sustancia era para consumo personal durante la semana. Debido a su condición de menor de edad, fue trasladado a una estación de Policía para activar el proceso de restablecimiento de derechos, conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

En el procedimiento también fue citada la madre del adolescente, a quien se le impuso un comparendo por permitir el consumo de sustancias psicoactivas en su hijo. La marihuana incautada quedó a disposición de las autoridades competentes.

Incautación de motor sin identificación

Durante el mismo operativo, que contó con la participación de más de 50 policías, peritos en automotores de la Secretaría de Seguridad y funcionarios de la Sijín detectaron un bicitaxi estacionado cuyo motor no contaba con números de identificación visibles. Tras la verificación, se estableció que estos habrían sido borrados con una pulidora.

El propietario del vehículo manifestó haber adquirido el motor en una chatarrería y dijo desconocer su procedencia. Sin embargo, las autoridades le informaron que el caso podría constituir un posible delito de falsedad marcaria, por lo que el motor fue incautado y puesto a disposición de las autoridades judiciales.

Otro comparendo durante la megatoma

Adicionalmente, en uno de los parques del sector, los uniformados sorprendieron a otro joven portando un arma cortopunzante durante un registro a persona, por lo que se le impuso un comparendo.

La Secretaría Distrital de Seguridad reiteró que este tipo de operativos buscan prevenir hechos delictivos, fortalecer la convivencia y mejorar las condiciones de seguridad en Engativá y en las demás localidades de Bogotá. Asimismo, recordó a la ciudadanía que ante cualquier situación que requiera atención inmediata se debe comunicar con la Línea de Emergencias 123.