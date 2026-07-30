¡Puro talento paisa! Estudiantes del Pascual Bravo brillaron en Colombiamoda con una pasarela innovadora

Resumen: Estudiantes y docentes del Pascual Bravo presentaron una innovadora pasarela en Colombiamoda 2026 con apoyo de Sapiencia y la Alcaldía de Medellín.

El Pascual Bravo volvió a ser protagonista en Colombiamoda 2026 con una propuesta que llevó el conocimiento y la innovación a la pasarela. Un total de 16 estudiantes y 14 docentes de la Institución Universitaria presentaron la puesta en escena Cuerpos Imaginados, un proyecto que combinó diseño, ciencia, tecnología e inteligencia artificial para reflexionar sobre las diferentes formas de comprender y representar el cuerpo.

La iniciativa contó con el apoyo de la Alcaldía de Medellín, a través de Sapiencia, y hace parte de la estrategia Medellín está IN, que busca fortalecer la investigación, la innovación y el talento local como motores de transformación para la ciudad.

De los 16 estudiantes que participaron en el proyecto, 10 son beneficiarios del programa Matrícula Cero, una apuesta de la Administración Distrital para garantizar el acceso gratuito a la educación superior pública.

Según la rectora de la Institución Universitaria Pascual Bravo, Liliana Restrepo Villa, esta experiencia demuestra que el talento no depende de las condiciones económicas, sino de las oportunidades que reciben los jóvenes para desarrollar sus capacidades.

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Además de la pasarela, el Pascual Bravo lideró por tercer año consecutivo el Set del Conocimiento, un espacio académico que hizo parte de Colombiamoda y reunió 45 actividades entre conferencias, conversatorios y foros enfocados en sostenibilidad, cuidado del medio ambiente, transición energética e innovación aplicada a la industria de la moda.

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La colección Cuerpos Imaginados se desarrolló en tres momentos que exploraron el cuerpo desde la medicina y la ciencia, el vestuario como una extensión de la anatomía y una reflexión sobre el papel de la inteligencia artificial en la construcción de imaginarios relacionados con la diversidad corporal.

El director general de Sapiencia, Salomón Cruz Zirene, destacó que las instituciones oficiales de Medellín no solo participan en escenarios de ciudad, sino que hoy generan conocimiento y aportan al fortalecimiento de industrias creativas como la moda y el diseño. Agregó que durante la actual administración cerca de 1.000 personas se han formado gratuitamente en programas relacionados con este sector.

Con esta participación, el Pascual Bravo, institución que alberga la única Escuela Pública de Diseño del país, reafirma su compromiso con una educación pública de calidad, donde la creatividad, la investigación y la tecnología se convierten en herramientas para impulsar el talento de las nuevas generaciones.



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