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Resumen: Los rumores sobre la posible boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez volvieron a cobrar fuerza tras la difusión de una presunta invitación que señalaba que la ceremonia se realizaría el 1 de agosto en Sintra, Portugal. Incluso comenzaron a circular versiones sobre una supuesta lista de invitados con figuras como Lionel Messi. Sin embargo, según la revista Semana, el entorno de la pareja desmintió esa información. Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la fecha de su matrimonio.

¿Cristiano Ronaldo y Georgina se casan este fin de semana? Esto es lo que realmente se sabe de la boda

Durante las últimas horas, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez volvieron a ser noticia, esta vez por los rumores sobre un supuesto matrimonio que habría despertado la expectativa de millones de seguidores. Las especulaciones surgieron tras la difusión de una presunta invitación con los detalles de una ceremonia que, según esa versión, se realizaría este fin de semana en Portugal.

Aunque la pareja está comprometida desde hace varios meses, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la fecha de su boda.

Una presunta invitación desató los rumores

Las versiones comenzaron después de que el programa portugués V+Fama asegurara haber recibido una invitación para el supuesto matrimonio de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.

Según el documento mostrado por el espacio televisivo, la ceremonia estaría prevista para el sábado 1 de agosto de 2026, a las 5:00 p. m., en Quinta da Regaleira, en Sintra, Portugal.

La invitación incluiría un código de vestimenta de color negro y el siguiente mensaje:

«Juntos con sus familias, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez requieren el honor de su presencia en la celebración de su matrimonio».

Durante la emisión, el periodista Adriano Silva Martins explicó que inicialmente el equipo dudó de la autenticidad del documento, pero decidió realizar algunas verificaciones antes de hacerlo público, lo que terminó impulsando aún más las especulaciones.

Cristiano ya había hablado del matrimonio

Los rumores también cobraron fuerza por unas declaraciones que el futbolista dio meses atrás durante una entrevista con Piers Morgan en el programa Uncensored.

Consultado sobre cuándo se casaría con Georgina Rodríguez, respondió entre risas:

«Planeamos hacerlo después del Mundial, con el trofeo. Espero ganar la copa».

Aunque sus palabras indicaban que la boda se celebraría una vez finalizada la Copa del Mundo de 2026, nunca reveló una fecha concreta.

Semana asegura que el entorno de la pareja lo desmintió

Pese al revuelo generado por la presunta invitación, la revista Semana informó que fuentes cercanas a la pareja negaron que el matrimonio vaya a celebrarse este sábado 1 de agosto, por lo que no existe confirmación oficial del supuesto enlace.

La publicación también recordó que Cristiano Ronaldo había explicado anteriormente que ambos desean una ceremonia privada, ya que Georgina «no es una persona a la que le gusten las fiestas grandes», por lo que prefieren mantener ese momento lejos de los grandes eventos.

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También surgieron versiones sobre los invitados

Tras conocerse la supuesta invitación, comenzaron a circular en redes sociales nombres de posibles asistentes.

Entre ellos apareció Lionel Messi, cuya eventual presencia llamó la atención por la histórica rivalidad deportiva con Cristiano Ronaldo. Sin embargo, no existe ninguna confirmación sobre una invitación al futbolista argentino.

A esa lista también se sumaron, únicamente como parte de los rumores, celebridades como Conor McGregor, Vin Diesel, Vinícius Jr., Kylian Mbappé, Drake, Travis Scott y Jennifer López.

Así comenzó la historia de Cristiano y Georgina

La pareja se conoció en 2016, cuando Georgina Rodríguez trabajaba en una tienda de Gucci en Madrid. Según ha contado la modelo en entrevistas y en su docuserie, el futbolista visitó el establecimiento como cliente y ese fue el primer encuentro entre ambos.

Con el tiempo comenzaron una relación que mantuvieron en privado durante varios meses antes de hacerla pública. Hoy forman una familia junto a sus hijos.

Cristiano Ronaldo es padre de cinco hijos. Con Georgina tiene a Alana Martina y Bella Esmeralda, además de Cristiano Jr. y los mellizos Eva y Mateo, nacidos antes de su relación con la empresaria.

En abril de 2022, la pareja enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida cuando, durante el parto, falleció Ángel, uno de los mellizos que esperaban.

Por ahora, pese a la expectativa generada por los rumores, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez no han confirmado cuándo llegarán al altar.