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Resumen: ¿Ya conoces los museos de Medellín? La ciudad lanzó una nueva edición de un reto cultural que invita a recorrerlos y descubrir sus tesoros. Esta vez habrá más pasaportes y premios para quienes completen el recorrido.

Son 3 mil y ya están disponibles: así puede conseguir el pasaporte de los museos de Medellín

Los museos de Medellín vuelven a ser protagonistas de un reto para ciudadanos y visitantes. La Alcaldía, junto a su Mesa de Museos, lanzó la segunda edición de Coleccionistas de Museos, un pasaporte cultural que estará disponible en 33 recintos participantes y que podrá usarse hasta el lunes 30 de noviembre.

Esta vez habrá más pasaportes. «En la primera edición entregamos 1.700 pasaportes; para esta segunda serán 3.000 pasaportes culturales», afirmó la secretaria de Cultura Ciudadana, Verónica Suárez Restrepo.

La novedad está en la forma de recorrerlos: los museos de Medellín estarán organizados por zonas (norte, centro, sur, occidente y Santa Elena), con el fin de facilitar las visitas y promover la circulación entre distintos sectores de la ciudad.

Además de conocer las colecciones, quienes participen tendrán beneficios como tarifas preferenciales o entradas 2×1, según cada museo. Los primeros 50 en completar el recorrido y registrarlo recibirán premios especiales.

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La iniciativa hace parte de la Temporada Cultural, que incluye recorridos, visitas guiadas, experiencias nocturnas, actividades musicales y encuentros para disfrutar en familia, con amigos o como plan de turismo cultural.

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La primera versión estuvo activa entre mayo y septiembre de 2026, con 30 museos divididos en cinco categorías: arte, memoria, historia, ciencia y naturaleza. El reto consistía en visitar al menos 17, encontrar sus tesoros escondidos y sellar el pasaporte.

La respuesta superó lo esperado: muchos terminaron antes del tiempo previsto y el 42,5% de los participantes tenía entre 19 y 28 años. Los primeros 50 recibieron un kit cultural con premios de los museos, y entre los ganadores hubo residentes de 14 comunas y dos corregimientos.

Tatiana Gamboa, una de las participantes, destacó que la experiencia le permitió conocer más de su historia y descubrir lo que muchas veces se da por hecho en la cotidianidad.

Horarios, actividades y condiciones de ingreso a los museos de Medellín participantes se pueden consultar en www.medellin.gov.co, en la página de Bibliotecas Medellín y en las redes sociales @cultura.med.

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