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Resumen: Federico Gutiérrez aseguró que los habitantes de calle en Medellín pasaron de 3.000 a 8.000 y pidió herramientas legales para atender la situación.

‘Yo no me voy’: lo que le dicen los habitantes de calle a Fico Gutiérrez cuando les ofrece ayuda

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió al aumento de habitantes de calle en la ciudad, que según él pasaron de tres mil en 2019, durante su primera administración, a ocho mil en la actualidad.

Durante una rueda de prensa, el mandatario reconoció que se trata de uno de los problemas más serios que enfrenta Medellín y aseguró que no piensa ocultarlo. Advirtió, además, que la ciudad está llena de personas en situación de calle provenientes de otras ciudades y países. «No podemos más», expresó.

Gutiérrez indicó que en varios operativos ha ido personalmente a ofrecerles tratamiento, pero muchos lo rechazan. «Y me dice: ‘Alcalde, yo no me voy'», relató.

Por eso pidió cambios en el país: «Necesitamos herramientas para atender este flagelo». El alcalde insistió en que la Alcaldía invierte en atención social, pero que para quienes no acepten la ayuda debe haber algún tipo de control, porque a su juicio el problema no es solo social, sino de orden público.

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El mandatario también se refirió al consumo. Aseguró que los habitantes de calle en Medellín consumen entre 50 y 70 papeletas de bazuco al día y lanzó una crítica a quienes, desde la política, defienden la marihuana recreativa.

Gutiérrez expresó su preocupación porque cada vez hay más jóvenes en esta situación e hizo un llamado de alerta a padres, madres y a la sociedad.

Actualmente, quien acepta salir de la calle pasa 21 días en un Centro Día y, tras una valoración psicológica, puede continuar su proceso durante cerca de un año en las Granjas Somos Gente.

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