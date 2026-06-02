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Resumen: Más de 740.000 personas recibirán pasajes gratis en TransMilenio durante junio de 2026. La inversión supera los $11.900 millones y beneficia a población vulnerable.

¡Ojo! Ya arrancó la recarga de pasajes gratis en TransMilenio para más de 700 mil personas

La Alcaldía de Bogotá inició un nuevo ciclo de entrega de pasajes gratis en TransMilenio como parte de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), un beneficio que durante junio de 2026 llegará a más de 740.000 ciudadanos en condición de vulnerabilidad.

Según informó la Secretaría Distrital de Integración Social, la inversión destinada para esta nueva fase supera los $11.900 millones de pesos y busca facilitar la movilidad de personas mayores, personas con discapacidad y ciudadanos en situación de pobreza o exclusión extrema.

Los pasajes gratis permiten que miles de beneficiarios puedan desplazarse hacia espacios de formación, oportunidades laborales, servicios de salud, actividades culturales y otros escenarios que contribuyen a mejorar su calidad de vida y acceso a la oferta institucional del Distrito.

La distribución del beneficio se realiza teniendo en cuenta la clasificación de cada persona en el Sisbén IV, así como sus condiciones socioeconómicas y los criterios establecidos por la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado. Por esta razón, la cantidad de viajes asignados puede variar entre los beneficiarios.

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Para acceder a los pasajes gratis, es obligatorio contar con la tarjeta TuLlave personalizada. Este requisito permite identificar a los usuarios y garantizar que la asignación de los subsidios se realice de manera adecuada.

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Una vez completado el proceso de personalización, los ciudadanos deberán esperar la actualización de sus datos para activar el beneficio.

La activación puede realizarse directamente en las taquillas de TransMilenio presentando la tarjeta personalizada o mediante los puntos automáticos del sistema, donde los usuarios deben seleccionar la opción correspondiente para solicitar el subsidio y confirmar los viajes asignados.

Las autoridades recomendaron a los beneficiarios consultar el ABC del programa para conocer los requisitos, el funcionamiento del beneficio y las condiciones para utilizar los pasajes durante el mes de junio.

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