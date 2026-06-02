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    ¡Corrieron la fecha! Día del Padre en Colombia cambia por la segunda vuelta presidencial

    Fenalco confirmó que el Día del Padre en Colombia se traslada. La decisión busca evitar pérdidas por la segunda vuelta de las elecciones.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Corrieron la fecha! Día del Padre en Colombia cambia por la segunda vuelta presidencial
    Foto de archivo.
    ¡Corrieron la fecha! Día del Padre en Colombia cambia por la segunda vuelta presidencial

    Resumen: Fenalco confirmó que el Día del Padre en Colombia se traslada para el 14 de junio. La decisión busca evitar pérdidas por la segunda vuelta de las elecciones.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La contienda política que afronta el país generó un revolcón absoluto en el calendario de festividades de los hogares colombianos.

    En la mañana de este martes 2 de junio, la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) ratificó de forma oficial que la celebración del Día del Padre se adelantará para el próximo domingo 14 de junio.

    La determinación gremial se adoptó inmediatamente después de que la Registraduría Nacional del Estado Civil ratificara que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales se ejecutará el domingo 21 de junio, fecha inicial de la conmemoración familiar.

    Lea también: ‘Petro quiere ser dictador’: Fico Gutiérrez lo acusa de desconocer elecciones y violar la ley

    Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, argumentó que la coincidencia de ambos eventos representaba un escenario adverso, puesto que la atención ciudadana se concentrará por completo en las urnas y los escrutinios de las elecciones.

    Bajo la estrategia denominada ‘El Día del Padre rueda el 14’, los sectores de la gastronomía, bares y centros comerciales unificarán sus promociones para aprovechar el puente festivo de mediados de mes.

    Los empresarios proyectan mitigar el impacto del debate político y potenciar el comercio recreativo mediante el cruce de esta festividad con la fiebre futbolística de la temporada.

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