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Resumen: Fenalco confirmó que el Día del Padre en Colombia se traslada para el 14 de junio. La decisión busca evitar pérdidas por la segunda vuelta de las elecciones.

¡Corrieron la fecha! Día del Padre en Colombia cambia por la segunda vuelta presidencial

La contienda política que afronta el país generó un revolcón absoluto en el calendario de festividades de los hogares colombianos.

En la mañana de este martes 2 de junio, la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) ratificó de forma oficial que la celebración del Día del Padre se adelantará para el próximo domingo 14 de junio.

La determinación gremial se adoptó inmediatamente después de que la Registraduría Nacional del Estado Civil ratificara que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales se ejecutará el domingo 21 de junio, fecha inicial de la conmemoración familiar.

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Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, argumentó que la coincidencia de ambos eventos representaba un escenario adverso, puesto que la atención ciudadana se concentrará por completo en las urnas y los escrutinios de las elecciones.

Bajo la estrategia denominada ‘El Día del Padre rueda el 14’, los sectores de la gastronomía, bares y centros comerciales unificarán sus promociones para aprovechar el puente festivo de mediados de mes.

Los empresarios proyectan mitigar el impacto del debate político y potenciar el comercio recreativo mediante el cruce de esta festividad con la fiebre futbolística de la temporada.

El Día del Padre rueda el 14 ⚽ Un domingo para compartir en familia, celebrar a papá y vivir juntos todo lo que hace especial este mes de junio. Porque celebrar también es encontrar el momento perfecto.#ElDíaDelPadreRuedaEl14 pic.twitter.com/xkEWjP64Cx — Fenalco Nacional (@FenalcoNacional) June 2, 2026

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