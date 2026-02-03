Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Pasajero agarró a puños a un conductor de TransMilenio por el uso de una rampa

Un nuevo y bochornoso episodio de violencia sacudió al sistema TransMilenio en las últimas horas, luego de que se viralizara un video donde un conductor de un bus alimentador fue agredido físicamente por un pasajero.

Los hechos, que ocurrieron ante la mirada atónita de los demás usuarios, se habrían desencadenado por una disputa relacionada con el uso de la rampa de acceso del bus.

Al parecer, el agresor exigía que se habilitara esta plataforma y, ante la negativa del trabajador, decidió arremeter contra él a punta de golpes.

En las imágenes, se observa cómo el agresor lanza varios puñetazos al conductor mientras este permanece en su cabina. La tensión aumentó al punto que una mujer tuvo que intervenir desesperadamente gritando: “¡Ya, ya, ya!”, para evitar que la paliza pasara a mayores.

Tras el altercado, el hombre descendió del bus de TransMilenio con rastros de sangre en su nariz, producto del forcejeo, mientras los demás pasajeros rechazaban la falta de cultura ciudadana y el irrespeto hacia el personal operativo del sistema.

Ante la gravedad del ataque, la empresa TransMilenio S.A. emitió un pronunciamiento oficial rechazando categóricamente cualquier acto de violencia contra sus colaboradores.

La entidad recordó que los accesos con rampa son de uso prioritario y exclusivo para personas en condición de discapacidad o mujeres gestantes, por lo que instó a los bogotanos a respetar los protocolos de seguridad.

Actualmente, se adelantan las investigaciones para identificar plenamente al agresor.

