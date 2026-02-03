Resumen: Un motociclista murió en un accidente contra un bus en Copacabana, vía Ancón. Autoridades investigan las causas del fatal choque ocurrido este martes.

¡Tragedia en Copacabana! Un motociclista murió tras chocar contra un bus en la vía Ancón

Una mañana trágica se registró este martes 3 de febrero en el norte del Valle de Aburrá, donde un motociclista perdió la vida tras un aparatoso accidente de tránsito en jurisdicción de Copacabana.

El siniestro ocurrió específicamente en la vía Ancón, en sentido hacia el sector del matadero, a la altura de la vereda El Alvarado.

Según los primeros reportes de las autoridades de movilidad, el conductor de la moto colisionó violentamente contra la parte posterior de un bus de servicio público que cubría la ruta por este corredor rural.

Debido a la fuerza del impacto, el motociclista falleció de manera instantánea en el lugar de los hechos, antes de que pudiera recibir asistencia médica por parte de los organismos de socorro que llegaron al sitio.

La zona fue acordonada por agentes de tránsito de Copacabana y unidades de policía judicial, quienes se encargaron de realizar las labores de inspección técnica y el levantamiento del cadáver, lo que generó un cierre total de la vía durante varias horas.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima. Por el momento, las autoridades competentes adelantan las investigaciones para establecer las causas exactas del choque, analizando si se trató de un exceso de velocidad, una falla mecánica o una imprudencia al no mantener la distancia de seguridad.

Las autoridades de tránsito hicieron un llamado urgente a la prudencia para evitar que más familias sigan perdiendo a sus seres queridos en las carreteras de Antioquia.

