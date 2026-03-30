El partido de las Farc tienen candidato presidencial: anunciaron su apoyo a Iván Cepeda

Resumen: El partido político Comunes oficializó su respaldo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda Castro y su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué, mediante una circular interna emitida el 28 de marzo de 2026. La colectividad hizo un llamado a su militancia para integrarse de lleno a la campaña del Pacto Histórico, argumentando que este binomio representa la garantía necesaria para asegurar la implementación integral del Acuerdo de Paz y la continuidad de las transformaciones sociales en Colombia bajo las banderas de la justicia social y la reconciliación.

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A través de una circular interna emitida este 28 de marzo de 2026, la Dirección Nacional del partido Comunes anunció su decisión oficial de apoyar la candidatura presidencial del actual senador Iván Cepeda Castro, quien irá acompañado por la líder indígena Aída Quilcué como fórmula vicepresidencial.

En el documento, titulado “Circular Interna” y dirigido a su militancia (referida como “camaradas”), la colectividad nacida del Acuerdo de Paz subraya que este respaldo busca dar continuidad a las transformaciones sociales y asegurar la implementación integral de lo pactado en La Habana.

Puntos clave del anuncio:

Apoyo al Pacto Histórico: El partido hace un llamado explícito a sus militantes y simpatizantes para sumarse con decisión a la campaña del Pacto Histórico, poniendo a disposición su experiencia territorial y trabajo colectivo.

Perfil de los candidatos: Comunes destaca las trayectorias de Cepeda y Quilcué en la defensa de los derechos humanos, las víctimas y la justicia, calificándolos como una “garantía para avanzar en el país que soñamos”.

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Ejes programáticos: El respaldo se fundamenta en la búsqueda de una “paz estable y duradera”, la justicia social y la dignidad.

“Consideramos fundamental respaldar la candidatura presidencial de Iván Cepeda Castro, así como la fórmula vicepresidencial de Aída Quilcué, liderazgos comprometidos con la continuidad de los cambios que reclama la nación”, reza el comunicado.

Unidad por la “Nueva Colombia”

El comunicado cierra con un mensaje de reafirmación política bajo la consigna “La paz es el camino”, instando a la ciudadanía organizada a confluir en un esfuerzo por consolidar la reconciliación nacional.

Con este movimiento, el partido Comunes busca consolidar un bloque sólido de izquierda de cara a las próximas elecciones, reforzando su compromiso con la agenda de cambio impulsada por los sectores progresistas del país.

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