Buen Comienzo continuará actividades en Medellín durante Semana Santa

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Resumen: Buen Comienzo mantendrá actividades y atención a niños en Medellín durante Semana Santa en varias comunas.

La Alcaldía de Medellín anunció que el programa Buen Comienzo mantendrá su presencia en distintos sectores de la ciudad durante la Semana Santa, con el fin de garantizar la atención y protección de niñas y niños en primera infancia.

Las actividades estarán enfocadas en procesos pedagógicos y de movilización social, buscando fortalecer el cuidado y la garantía de derechos de esta población durante el receso.

Las jornadas iniciarán el lunes 30 de marzo en comunas como Manrique, Doce de Octubre, Villa Hermosa, La América y Guayabal.

El martes 31 de marzo, las acciones se extenderán a territorios como Popular, San Sebastián de Palmitas, La Candelaria, San Javier, Laureles-Estadio y San Cristóbal. Finalmente, el miércoles 1 de abril se desarrollarán actividades en Aranjuez, Castilla y Santa Elena.

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Desde la alcaldía también se emitieron recomendaciones para las familias durante estos días, entre ellas garantizar el acompañamiento permanente de adultos responsables, mantener rutinas de alimentación e hidratación, evitar la exposición prolongada al sol y conservar hábitos adecuados de descanso.

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Asimismo, se sugirió extremar precauciones en espacios religiosos, especialmente en el uso de velas, para prevenir accidentes.

Como parte de la oferta institucional, el Centro de Documentación de Buen Comienzo, ubicado en el Parque Biblioteca Belén, estará habilitado en horarios especiales. Allí, las familias podrán acceder a actividades de lectura y a una colección de más de 3.000 libros enfocados en la primera infancia.

Con estas acciones, la alcaldía busca acompañar a las familias y promover entornos seguros para los niños durante la temporada.

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