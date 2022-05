¡Pa´no perdérselos! Jornada futbolera cargada de partidazos este fin de semana

Para todos los amantes del fútbol, acá te traemos la lista de los mejores partidazos para ver este fin de semana tanto en Colombia como en el fútbol argentino y en las principales ligas de Europa.

¡Partidazos del sábado!

→ Liga Betplay

*Equidad vs Bucaramanga (2:00 pm)

*Independiente Medellín vs Atlético Nacional (4:05 pm) ¡Partidazo! Clásico paisa

*Santa Fe vs Jaguares (6:10 pm)

*Tolima vs Cortulúa (8:15 pm)

→ Bundesliga

*Borussia Dortmund vs Bochum (8:30 am)

*Mainz vs Bayern Munich (8:30 am)

*Hoffenheim vs Friburgo (11:30 am)

→ La Liga

*Real Madrid vs Espanyol (9:15 am) ¡Partidazo! El conjunto merengue puede celebrar un nuevo título.

*Athletic Club vs Atlético Madrid (2:00 pm)

→ Premier League

*Newcastle 0-1 Liverpool (6:30 am)

*Leeds United vs Manchester City (11:30 am)

→ Serie A

*Napoles vs Sassuolo (8:00 am)

→ Primera División Argentina

*Racing vs Banfield (2:00 pm)

*Boca Juniors vs Barracas Central (5:00 pm)

*Sarmiento vs River Plate (7:30 pm)

¡Partidazos del domingo!

→ Liga Betplay

*Once Caldas vs Cali (2:00 pm)

*Patriotas vs Millonarios (4:05 pm)

*Junior vs Envigado (8:15 pm)

→ Ligue 1

*Marsella vs Lyon (1:45 pm)

→ La Liga

*Rayo Vallecano vs Real Sociedad (11:30 am)

*Barcelona vs Mallorca (2:00 pm)

→ Premier League

*Everton vs Chelsea (8:00 am) ¡Partidazo! Yerry Mina lucha por no descender.

*Tottenham vs Leicester (8:00 am)

*West Ham vs Arsenal (10:30) ¡Partidazo! Derbi de Londres.

→ Serie A

*Juventus vs Venezia (5:30 am)

*Milan vs Fiorentina (8:00 am)

*Udinese vs Inter (11:00 am)

*Roma vs Bolonia (1:30 pm)

