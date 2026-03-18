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    Proyecto en Medellín busca aumentar participación de hombres en labores domésticas

    Medellín recibe apoyo internacional. Busca cambiar el papel de los hombres en el hogar y sacudir lo tradicional.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Proyecto en Medellín busca aumentar participación de hombres en labores domésticas

    Resumen: Medellín recibe 100.000 dólares para impulsar proyecto que promueve la participación de hombres en labores de cuidado.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El proyecto de cuidado en Medellín vuelve a posicionar a la ciudad en el escenario internacional, luego de recibir una financiación de $100.000 dólares para impulsar estrategias que buscan reducir las desigualdades de género en las labores del hogar.

    La iniciativa, denominada “Hombres que cuidan, hombres como vos”, fue seleccionada por la Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis (Metrópolis) como una de las dos propuestas ganadoras en América Latina dentro del Fondo Internacional para Sistemas Locales de Cuidado.

    Este proyecto de cuidado en Medellín está enfocado en impactar a cerca de 2.000 hombres a través de procesos formativos que buscan cuestionar los roles tradicionales de la masculinidad y promover una participación más activa en tareas domésticas y de cuidado no remunerado.

    Según cifras oficiales, actualmente las mujeres realizan el 76% del trabajo de cuidado en el mundo, lo que limita su acceso a oportunidades educativas, laborales y de participación social.

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    En Colombia, datos del DANE indican que las mujeres dedican más de siete horas diarias a estas labores, mientras que los hombres apenas superan las tres horas.

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    La estrategia contempla intervenciones culturales, artísticas y comunitarias, además de campañas de comunicación orientadas a transformar la percepción sobre el rol masculino en el hogar. También incluye acciones de fortalecimiento institucional y promoción de la salud masculina, entendiendo que el autocuidado es clave para generar cambios sostenibles.

    Desde la Secretaría de las Mujeres destacaron que este reconocimiento internacional valida los esfuerzos de Medellín por impulsar políticas públicas innovadoras que promuevan la equidad. Asimismo, el proyecto se desarrollará en articulación con la Fundación Mi Sangre, que acompañará los procesos de formación y transformación social.

    Con esta apuesta, la ciudad busca avanzar hacia una redistribución más justa del tiempo de cuidado, reducir la carga histórica sobre las mujeres y fomentar una cultura más equitativa que beneficie a toda la sociedad.

    Proyecto en Medellín busca aumentar participación de hombres en labores domésticas

    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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