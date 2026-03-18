Resumen: El Campín fue nuevamente el escenario de una debacle para Atlético Nacional, que cayó goleado 3-0 ante un Millonarios que reafirmó una paternidad histórica y asfixiante sobre el equipo antioqueño. La derrota, sumada a la reciente eliminación internacional a manos del mismo rival, deja el proceso de Diego Arias en un punto de no retorno, pues la falta de respuesta táctica y anímica del plantel sugiere que su proyecto es insostenible de cara a las ambiciones del club.

Nacional ya tiene a quién celebrarle el día del padre: Contreras sepultó a Nacional que no despega con Arias

Lo vivido en Bogotá no fue un accidente, sino la confirmación de una tendencia que la hinchada verde ya no soporta. Con goles de Rodrigo Contreras (16′), Mateo García (60′) y un zapatazo final de Leonardo Castro (83′), el “Embajador” paseó a un Nacional que terminó desdibujado y con nueve hombres en cancha.

Esta victoria se suma a la reciente eliminación que Millonarios le propinó a Nacional en la Copa Sudamericana hace apenas dos semanas. Las estadísticas no mienten: la superioridad azul en los últimos años —incluyendo finales y duelos directos eliminatorios— ha cimentado una paternidad marcada que parece haberle robado el alma competitiva al equipo antioqueño cada vez que pisa la capital o enfrenta la camiseta de Millonarios.

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El proyecto de Diego Arias: Crónica de un final anunciado

Tras el pitazo final, el ambiente en el entorno verdolaga es de decepción absoluta. Aunque la directiva intentó blindar a Diego Arias tras el fracaso internacional, esta goleada en el clásico hace que su continuidad sea, para muchos, insostenible.

Falta de respuesta táctica: Nacional lució inferior incluso antes de las expulsiones.

Fragilidad anímica: El equipo se desmoronó tras el primer gol, repitiendo errores de la serie de Sudamericana.

Presión de la hinchada: En redes sociales y a las afueras del estadio, el pedido de “renuncia” es unísono.

A pesar de que Arias declaró en rueda de prensa sentir el “respaldo de los jugadores”, la realidad es que el equipo no transmite seguridad ni un plan de juego claro. En un club de la exigencia de Nacional, perder dos clásicos definitivos contra el rival de patio en menos de 15 días suele ser el punto de no retorno.

¿Qué sigue para Nacional?

El cuadro “Verdolaga” deberá regresar a Medellín en medio de un clima hostil. La junta directiva se reunirá en las próximas horas para decidir si mantienen el proceso de Arias por “estabilidad” o si finalmente cortan un ciclo que, tras lo visto en El Campín, parece haber tocado fondo.