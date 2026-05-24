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Resumen: Las fuertes lluvias provocaron un derrumbe sobre la vía hacia Santa Rosa de Osos, en el Norte de Antioquia, generando cierre total en ambos sentidos. El deslizamiento dejó buses, vehículos particulares y camiones represados en este importante corredor vial que conecta con la Costa Caribe, mientras las autoridades evaluaban la emergencia.

¡Parte de la montaña se vino abajo! Derrumbe bloqueó por completo la vía hacia Santa Rosa de Osos

Las fuertes lluvias registradas durante las últimas horas en el Norte de Antioquia provocaron un derrumbe sobre la vía que comunica hacia el municipio de Santa Rosa de Osos, generando cierre total de la carretera y afectaciones en la movilidad durante la noche de este sábado.

La emergencia ocurrió antes de llegar al municipio, donde gran cantidad de tierra, lodo y piedras terminaron sobre la calzada, impidiendo completamente el tránsito de vehículos en ambos sentidos.

Vehículos quedaron detenidos en la zona

Tras el deslizamiento, varios conductores tuvieron que detener su recorrido mientras se evaluaba la situación y se esperaba la llegada de organismos encargados de atender la emergencia.

Entre los vehículos represados había buses de transporte público, automotores particulares y camiones de carga pesada que transitaban por este importante corredor vial del departamento.

La situación generó congestión en ambos sentidos de la carretera, especialmente porque se trata de una vía nacional utilizada por viajeros y transportadores que se movilizan entre Antioquia y la Costa Caribe colombiana.

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Las lluvias habrían provocado el deslizamiento

De acuerdo con la información conocida preliminarmente, las intensas precipitaciones habrían ocasionado que el terreno cediera sobre la montaña, generando el desprendimiento de material hacia la carretera.

Las condiciones climáticas también aumentaron el riesgo en la zona, debido a que el terreno permanecía inestable mientras continuaban las lluvias en el sector.

Recomiendan evitar transitar por el sector

Mientras se adelantan labores de verificación y eventual remoción del derrumbe, a los conductores se recomienda no intentar cruzar el tramo afectado y estar atentos a las indicaciones de las autoridades y organismos de atención de emergencias.

Por ahora no se ha entregado un reporte oficial sobre personas lesionadas o afectaciones mayores derivadas del derrumbe, mientras continúan las evaluaciones sobre las condiciones de la vía y la magnitud de la emergencia.