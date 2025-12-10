Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Escándalo en la cárcel El Bosque: así fue el ‘parrandón’ de Los Costeños en plena noche de velitas

La noche de velitas, el pasado 7 de diciembre, dejó una nueva polémica en la Penitenciaría El Bosque, en Barranquilla, donde presuntos integrantes de la banda criminal Los Costeños protagonizaron una fiesta clandestina con música, luces y bebidas alcohólicas dentro del penal.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo varias celdas fueron decoradas con adornos navideños, parlantes y un televisor con videoclips musicales, como si se tratara de una celebración fuera de prisión.

Habitantes del sector incluso reportaron que, durante la noche, se escucharon detonaciones que parecían provenir del interior del centro carcelario.

No es la primera vez que este lugar se ve envuelto en escándalos por celebraciones ilícitas; durante 2025 ya se conocieron otras fiestas dentro del penal, incluyendo una con motivo del Día del Amor y la Amistad.

Tras la filtración de los videos, el director regional del Inpec, Jim Nelson Muñoz, confirmó la apertura de una investigación interna para establecer quién permitió el festejo.

Según informó, dos internos implicados (procesados por concierto para delinquir y extorsión) ya fueron identificados, y no se descarta su traslado a otras cárceles del país como medida disciplinaria.

La indagación también apunta a algunos dragoneantes que, presuntamente, facilitaron el ingreso de elementos prohibidos y permitieron la realización de la fiesta.

“En la rumba de la noche de velitas hubo bebidas alcohólicas, música a alto volumen y hasta un televisor para proyectar videos. Ya iniciamos las investigaciones contra los internos y contra los funcionarios involucrados”, señaló Muñoz.

La ciudadanía en Barranquilla exige controles más estrictos al interior de El Bosque, donde miembros de Los Costeños cumplen condena y han protagonizado repetidos episodios de desorden y privilegios ilícitos.

El Inpec informó que en los próximos días se conocerán las decisiones y sanciones derivadas del caso, mientras continúa la verificación de responsabilidades.

