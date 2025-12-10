La pincher Lulú se escapó de su casa en San Javier: su familia la busca

Resumen: La mascota fue vista por última vez cerca a la iglesia del barrio San Javier. La perrita escapó y no ha regresado a casa.
Minuto30.com .- Se solicita la colaboración urgente de la comunidad de San Javier, Medellín, para encontrar a una perrita de raza Pincher que se perdió en la noche del martes 9 de diciembre.
La mascota fue vista por última vez cerca a la iglesia del barrio San Javier. La perrita escapó y no ha regresado a casa.
La dueña de la mascota es una niña que está muy triste y esperando ansiosamente por su regreso. Se ruega a quien la haya visto, la haya recogido o tenga información sobre su paradero, que se comunique inmediatamente al whatsapp 313 722 2514
¡Ayude a que lulú regrese con su dueña!
