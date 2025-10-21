Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Alcaldía de Medellín anunció la renovación de la cancha de Villa Niza como parte del Parque Primavera Norte, un megaproyecto que transformará el entorno de Acevedo con espacios deportivos, comerciales y urbanos.

¡Así quedará la nueva cancha de Villa Niza! El gran cambio que tendrá Acevedo con el Parque Primavera Norte

El Parque Primavera Norte será uno de los proyectos más ambiciosos que transformarán el norte de Medellín en los próximos años.

Entre sus principales atractivos estará la renovación total de la cancha de fútbol del barrio Villa Niza, ubicada junto a la estación Acevedo del Metro, un espacio que durante décadas ha sido punto de encuentro para los jóvenes deportistas de la zona.

El alcalde Federico Gutiérrez confirmó que las obras de esta cancha iniciarán en febrero de 2026 y culminarán en diciembre del mismo año.

El nuevo escenario contará con grama sintética, camerinos, baños, oficinas administrativas y un circuito deportivo para entrenamientos y recreación. En total, el área intervenida superará los 5.500 metros cuadrados.

Lea también: Última llamada para Millonarios: Ganar o decir adiós a la Liga BetPlay

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Este componente deportivo hace parte del megaproyecto Parque Primavera Norte, una apuesta urbana que busca recuperar espacios públicos y promover el bienestar de los habitantes del sector.

La inversión total superará los $216.000 millones e incluirá también la construcción de módulos comerciales, un edificio técnico, zonas verdes, urbanismo y obras de estabilización a lo largo del costado del río Medellín, hasta el límite con la estación Acevedo.

Con esta intervención, el norte de la ciudad se prepara para recibir uno de los parques más modernos y completos, pensado no solo para el deporte, sino también para el encuentro ciudadano y la reactivación del entorno urbano.

Más noticias de Medellín