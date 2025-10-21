Millonarios, uno de los clubes más laureados del fútbol colombiano, se enfrenta esta tarde a un partido trascendental en sus aspiraciones dentro de la Liga BetPlay.

El equipo capitalino solo tiene una opción: ganar o quedar automáticamente eliminado de la competencia.

El conjunto dirigido por Hernán Torres recibirá en el estadio El Campín a partir de las 6:00 p.m. al Atlético Bucaramanga, uno de los equipos sensación del torneo.

A pesar de una campaña irregular, Millonarios llega a esta jornada en el puesto 16 con 17 puntos, aferrándose a las matemáticas.

Su permanencia con vida se debe a los tropiezos recientes de los equipos que lo superan en la tabla.

Última llamada para Millonarios: Ganar o decir adiós a la Liga BetPlay

No obstante, una derrota en casa ante el leopardo sentenciaría su eliminación de manera definitiva.

El desafío es mayúsculo. Al frente tendrán a un Bucaramanga que es, hasta la fecha, uno de los mejores equipos de la Liga, comandado por el experimentado entrenador Leonel Álvarez.

Los santandereanos buscan, bajo la dirección de Álvarez, dar un paso firme hacia la clasificación y mantener vivo el sueño de su segundo título de Liga.

Para Millonarios, este martes es la prueba final para demostrar que su historia y su plantel están a la altura de la Liga, o aceptar que la falta de resultados le ha pasado factura.

