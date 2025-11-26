Resumen: Sabaneta inaugura la Casa de la Mujer, un centro permanente para atención, prevención de violencias, salud mental y acompañamiento jurídico a mujeres del municipio.

Así funcionará la Casa de la Mujer en Sabaneta: el nuevo refugio permanente contra violencias de género

La Casa de la Mujer ya es una realidad en Sabaneta. El municipio oficializó la creación de este espacio mediante el Acuerdo Municipal 18 del 29 de septiembre de 2025, convirtiéndolo en un servicio permanente para la protección, atención y acompañamiento de mujeres víctimas de violencias o en situación de vulnerabilidad.

La Casa de la Mujer funcionará como un centro seguro y especializado que integrará servicios de salud mental, orientación jurídica, formación para autonomía económica y prevención de violencias basadas en género. Allí operará un equipo interdisciplinario compuesto por psicólogos, abogados, trabajadores sociales y profesionales de áreas afines.

El centro ofrecerá atención psicosocial, asesoría sobre rutas de acceso a la justicia, acompañamiento para proyectos de vida, actividades comunitarias, campañas pedagógicas y espacios de bienestar emocional.

Además de la atención individual, se busca que el lugar se convierta en un punto de encuentro para liderazgos femeninos, redes de apoyo y procesos comunitarios que fortalezcan la participación y el desarrollo de las mujeres del municipio.

La aprobación del acuerdo representa un precedente importante, pues institucionaliza un servicio que en otros territorios suele depender de presupuestos anuales o decisiones administrativas. Organizaciones sociales destacan el avance, pero advierten retos fundamentales: financiación estable, difusión amplia, personal suficiente y articulación con entidades como Fiscalía, ICBF, sector salud y comisarías de familia.

Con esta decisión, Sabaneta ingresa al grupo de municipios del Valle de Aburrá que cuentan con infraestructura permanente para la atención integral de mujeres y la prevención de violencias de género.

