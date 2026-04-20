Sabaneta estrena pulmón verde: así es el nuevo Parque de los Guayacanes

Resumen: Sabaneta inauguró el Parque de los Guayacanes, un nuevo espacio verde con inversión de más de $11.800 millones.

La apertura del Parque de los Guayacanes marca un nuevo paso en la expansión del espacio público en Sabaneta, donde las autoridades locales presentaron este proyecto como un punto clave para la integración comunitaria y el fortalecimiento ambiental del municipio.

El acto de inauguración se llevó a cabo este 20 de abril con una siembra simbólica que dio inicio a este espacio, concebido como un lugar de encuentro para las familias y un entorno propicio para la conexión con la naturaleza.

Esta zona contará con la siembra progresiva de 25 árboles de guayacán en diferentes tonalidades, lo que busca convertirlo en un referente paisajístico dentro del territorio.

El Parque de los Guayacanes hace parte de una inversión superior a los $11.800 millones de pesos, recursos destinados tanto a la adquisición de los predios como al desarrollo de las obras.

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En total, el parque dispone de más de 1.600 metros cuadrados, con una alta proporción destinada a zonas verdes, además de senderos peatonales, accesos vehiculares y conexión con otros espacios urbanos cercanos.

Durante la jornada, el alcalde Alder Cruz destacó que este tipo de iniciativas responden a la necesidad de generar entornos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Según indicó, el parque es resultado de procesos de planificación y gestión que buscan consolidar espacios funcionales y sostenibles.

El Parque de los Guayacanes también incluye la adecuación de la llamada Casa del Maestro, un espacio complementario con amplias zonas ajardinadas que refuerzan el entorno natural del sector. Las autoridades señalaron que este tipo de intervenciones buscan promover el uso adecuado del espacio público y fortalecer el tejido social.

Con esta apertura, el municipio continúa apostando por proyectos urbanos que combinan infraestructura, medio ambiente y convivencia, en línea con el crecimiento que ha venido registrando en los últimos años.

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