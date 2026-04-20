Resumen: Un tiroteo en la zona arqueológica de Teotihuacán dejó dos personas muertas —entre ellas el presunto atacante— y seis heridos, según autoridades del Estado de México. El hecho ocurrió en medio de la presencia de turistas, generando momentos de pánico. Las víctimas fueron trasladadas a centros médicos, mientras fuerzas de seguridad acordonaron el lugar e iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

¡Tragedia en México! Tiroteo en las pirámides de Teotihuacán deja dos muertos y varios heridos

Un hecho de violencia alteró este lunes la tranquilidad de uno de los sitios turísticos más emblemáticos de México. Un tiroteo registrado en la zona arqueológica de Teotihuacán dejó como saldo dos personas muertas y varias más heridas, en medio de escenas de pánico entre los visitantes.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la emergencia fue atendida tras el reporte de detonaciones dentro del complejo. “Al llegar, se localizaron dos personas sin vida, una de ellas el probable agresor, y seis lesionadas más, 4 por arma de fuego y 2 más por caídas, quienes fueron trasladadas a hospitales de la zona para su atención médica”.

La #SSEdoMexInforma sobre los hechos ocurridos en #Teotihuacán. pic.twitter.com/Oz6qbz9Zmq — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) April 20, 2026

El ataque ocurrió en un momento en el que el sitio recibía a numerosos turistas. Videos difundidos en redes sociales muestran el desconcierto de los primeros instantes, cuando se escuchan las detonaciones y los visitantes intentan ponerse a salvo.

En varias grabaciones se oye a una mujer gritar “llamen a la policía”, mientras decenas de personas corren o buscan resguardo entre las estructuras del lugar.

#AlMomento

¡De terror en Tehotihuacan! Un sujeto subió a una pirámide y efectuó un tiroteo, con saldo preliminar de dos personas de origen extranjero fallecidas y otra lesionada; tras realizar los disparo, el individuo se quitó la vida; aún no es identificado. pic.twitter.com/xmvRGd0whI — Zona Roja Oaxaca (@ZonaRoja_Oaxaca) April 20, 2026

Las imágenes también ubican al presunto atacante en lo alto de la Pirámide de la Luna, desde donde habría realizado los disparos. Este punto del complejo, uno de los más representativos del sitio arqueológico, se convirtió en el epicentro de la emergencia.

Atención: Tiroteo en las pirámides de Teotihuacán, en México. Se reporta una persona muerta. El atacante habría sido abatido por la guardia nacional. Vía @BluRadioCo pic.twitter.com/YxKV8DSx4V — Ricardo Ospina (@ricarospina) April 20, 2026

Atención a heridos y despliegue de seguridad

Tras los hechos, se activó un operativo con la participación de la Guardia Nacional y corporaciones del Estado de México, que acordonaron la zona para facilitar la atención a las víctimas y avanzar en las primeras indagaciones.

Las autoridades confirmaron que al menos seis personas resultaron lesionadas. Cuatro de ellas sufrieron heridas por arma de fuego, mientras que otras dos presentaron lesiones tras caídas en medio de la huida. Todos fueron trasladados a centros médicos cercanos para recibir atención.

Entre los heridos se encuentran personas de distintas nacionalidades, lo que refleja la diversidad de visitantes que se encontraban en el lugar al momento del ataque. En el sitio también fueron asegurados un arma de fuego, un arma blanca y varios cartuchos, elementos que quedaron bajo custodia de las autoridades.

Hasta ahora no se han dado a conocer las identidades ni de la víctima ni del agresor, y tampoco se han establecido las causas que motivaron el ataque.

Reacciones del Gobierno y seguimiento del caso

Tras conocerse lo ocurrido, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció públicamente y expresó su rechazo frente a los hechos. “Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias”, manifestó.

La mandataria también señaló que mantiene comunicación con la representación diplomática de Canadá y que ordenó avanzar en las investigaciones. “He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales”, añadió.

Además, aseguró que el Gobierno seguirá informando de manera oportuna a medida que se conozcan nuevos detalles sobre el caso.

Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá. He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los… https://t.co/ceBDNjKxDv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 20, 2026

El lugar donde ocurrieron los hechos es considerado uno de los principales destinos turísticos del país. UNESCO lo reconoce como Patrimonio Mundial, y cada año recibe a millones de visitantes atraídos por sus construcciones prehispánicas, entre ellas la Pirámide del Sol y la de la Luna.

El tiroteo ha generado conmoción tanto a nivel local como internacional, no solo por el número de personas afectadas, sino por haber ocurrido en un espacio dedicado al patrimonio histórico y cultural. Las investigaciones continúan para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades.