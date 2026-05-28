¿Se acaba el microtráfico en el Parque Bicentenario? Bandas prometen frenar venta de drogas

Resumen: El Parque Bicentenario dejaría de ser punto de expendio de drogas desde el 11 de junio, tras compromiso anunciado en mesa con estructuras criminales.

El Parque Bicentenario de Medellín dejaría de ser uno de los puntos señalados por expendio y consumo de drogas en la ciudad, luego del compromiso anunciado por estructuras criminales del Valle de Aburrá durante la reanudación de la mesa de conversación sociojurídica con el Gobierno Nacional.

El anuncio se realizó este 28 de mayo, en medio del reinicio oficial de los diálogos que habían quedado suspendidos desde el pasado 9 de abril tras la controversia generada por una fiesta vallenata realizada en la cárcel La Paz de Itagüí.

Según lo expuesto durante la jornada, las organizaciones ilegales acordaron suspender la comercialización de estupefacientes en el Parque Bicentenario a partir del próximo 11 de junio.

La decisión hace parte de una serie de compromisos denominados “hechos de paz”, con los que se busca disminuir fenómenos de violencia urbana y problemáticas relacionadas con el narcotráfico en Medellín y municipios del área metropolitana.

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La senadora Isabel Zuleta aseguró que esta medida surgió tras solicitudes realizadas por víctimas y colectivos cercanos al Museo Casa de la Memoria, ubicado en inmediaciones del Parque Bicentenario. En esta zona, desde hace varios años, se han denunciado situaciones asociadas al consumo de sustancias psicoactivas, venta de drogas y hechos de inseguridad.

Además del compromiso relacionado con el Parque Bicentenario, la mesa anunció acompañamiento institucional con presencia de la Policía Nacional, programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y atención para consumidores problemáticos mediante equipos CAMAD del Ministerio de Salud.

Por otro lado, indicaron sobre el inicio de campañas comunitarias contra el consumo de tusi en Medellín. La estrategia denominada “No al tusi, sí a la vida” arrancó en la comuna 8 y posteriormente será extendida a otros sectores del Valle de Aburrá.

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