Parque Biblioteca Santo Domingo alcanza 91% de avance y abre sus puertas a la comunidad

Resumen: El Parque Biblioteca Santo Domingo abrió las cajas 1 y 2 tras superar retrasos y dificultades contractuales. El proyecto alcanza un avance general del 91%.
El Parque Biblioteca Santo Domingo comenzó una nueva etapa con la apertura de las cajas 1 y 2, espacios que vuelven a estar al servicio de la comunidad del nororiente de Medellín luego de varios años de retrasos y dificultades en su proceso de rehabilitación.
Durante la entrega, el alcalde Federico Gutiérrez destacó que el proyecto representa un símbolo de esperanza para la comuna 1 y aseguró que la alcaldía logró destrabar los problemas jurídicos y financieros que impedían culminar la obra.
Según explicó, fue necesario destinar recursos adicionales y adelantar un nuevo proceso de contratación para garantizar la continuidad de los trabajos.
La recuperación del Parque Biblioteca Santo Domingo representa una inversión total de $55.029 millones, incluyendo las obras ejecutadas en contratos anteriores, recursos para estabilización de la ladera y adecuaciones técnicas necesarias para cumplir con los estándares de seguridad exigidos por las autoridades competentes.
Lea también: Polémica en el Mundial: Niegan visa a Elye Wahi para ingresar a Canadá por presunto amaño de partidos
De acuerdo con la Alcaldía, el proyecto alcanza actualmente un avance general del 91%, mientras que la caja 3 registra una ejecución del 82%. Esta última fase permitirá completar integralmente el equipamiento cultural que beneficiará a miles de habitantes del sector.
Además de las obras físicas, el Distrito adelantó la dotación de mobiliario, tecnología y equipos para garantizar la prestación de los servicios bibliotecarios.
Entre las inversiones se incluyen salas de experimentación en 3D, equipos de cómputo, espacios para actividades culturales y personal especializado para la atención de los usuarios.
El Parque Biblioteca Santo Domingo ofrecerá programas de lectura, escritura creativa, formación digital, clubes de inglés y actividades para la primera infancia. También albergará una nueva sede de la Red de Escuelas de Música de Medellín y será uno de los escenarios principales de la próxima Parada Juvenil de la Lectura, fortaleciendo su papel como referente cultural y educativo de la ciudad.
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios