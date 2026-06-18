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Resumen: El Parque Biblioteca Santo Domingo abrió las cajas 1 y 2 tras superar retrasos y dificultades contractuales. El proyecto alcanza un avance general del 91%.

Parque Biblioteca Santo Domingo alcanza 91% de avance y abre sus puertas a la comunidad

El Parque Biblioteca Santo Domingo comenzó una nueva etapa con la apertura de las cajas 1 y 2, espacios que vuelven a estar al servicio de la comunidad del nororiente de Medellín luego de varios años de retrasos y dificultades en su proceso de rehabilitación.

Durante la entrega, el alcalde Federico Gutiérrez destacó que el proyecto representa un símbolo de esperanza para la comuna 1 y aseguró que la alcaldía logró destrabar los problemas jurídicos y financieros que impedían culminar la obra.

Según explicó, fue necesario destinar recursos adicionales y adelantar un nuevo proceso de contratación para garantizar la continuidad de los trabajos.

La recuperación del Parque Biblioteca Santo Domingo representa una inversión total de $55.029 millones, incluyendo las obras ejecutadas en contratos anteriores, recursos para estabilización de la ladera y adecuaciones técnicas necesarias para cumplir con los estándares de seguridad exigidos por las autoridades competentes.

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De acuerdo con la Alcaldía, el proyecto alcanza actualmente un avance general del 91%, mientras que la caja 3 registra una ejecución del 82%. Esta última fase permitirá completar integralmente el equipamiento cultural que beneficiará a miles de habitantes del sector.

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Además de las obras físicas, el Distrito adelantó la dotación de mobiliario, tecnología y equipos para garantizar la prestación de los servicios bibliotecarios.

Entre las inversiones se incluyen salas de experimentación en 3D, equipos de cómputo, espacios para actividades culturales y personal especializado para la atención de los usuarios.

El Parque Biblioteca Santo Domingo ofrecerá programas de lectura, escritura creativa, formación digital, clubes de inglés y actividades para la primera infancia. También albergará una nueva sede de la Red de Escuelas de Música de Medellín y será uno de los escenarios principales de la próxima Parada Juvenil de la Lectura, fortaleciendo su papel como referente cultural y educativo de la ciudad.

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