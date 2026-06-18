Aunque el reporte lo menciona como delantero de Costa de Marfil, cabe precisar que Elye Wahi nació en Francia

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Resumen: Esta restricción migratoria representa una baja de última hora para el compromiso frente al combinado alemán, a la espera de que el entorno del jugador o la federación emitan un comunicado oficial aclarando su situación legal y deportiva.

Polémica en el Mundial: Niegan visa a Elye Wahi para ingresar a Canadá por presunto amaño de partidos

Minuto30.com .- Una grave situación extradeportiva sacude la agenda mundialista de cara al esperado duelo frente a la selección de Alemania. Según información revelada por el medio deportivo The Athletic (@TheAthleticFC), al delantero Elye Wahi se le ha denegado formalmente el visado para ingresar a territorio canadiense.

Los motivos detrás de la decisión migratoria

El reporte indica que la prohibición de entrada al país coanfitrión no está relacionada con temas deportivos, sino con un delicado asunto legal:

La negativa se fundamenta en unas serias alegaciones sobre la presunta participación del futbolista en un escándalo de amaño de partidos.

Las autoridades gubernamentales de Canadá determinaron que estar sujeto a este tipo de investigaciones activas infringe directamente sus estrictas reglas de inmigración, lo que anula cualquier posibilidad de otorgarle el permiso de ingreso.

Aunque el reporte lo menciona como delantero de Costa de Marfil, cabe precisar que Elye Wahi nació en Francia y desarrolló su trayectoria internacional con las categorías juveniles de la selección francesa. Sin embargo, al tener ascendencia marfileña, es elegible para representar a la nación africana en el certamen.

Esta restricción migratoria representa una baja de última hora para el compromiso frente al combinado alemán, a la espera de que el entorno del jugador o la federación emitan un comunicado oficial aclarando su situación legal y deportiva.