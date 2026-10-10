Resumen: En el Día del Veterano, en Cartagena, Abelardo de la Espriella pausó su discurso para verificar el estado de un asistente que se desmayó por un presunto golpe de calor.

¡Paró todo! De La Espriella interrumpió su discurso en el Día del Veterano para atender a un asistente desmayado

El presidente Abelardo De La Espriella detuvo su discurso durante la conmemoración del Día del Veterano de la Fuerza Pública, en Cartagena, este sábado 10 de octubre, luego de que uno de los asistentes se desmayara, presuntamente por un golpe de calor.

Mientras hablaba desde el atril, el mandatario notó lo que ocurría entre el público, preguntó qué había pasado y pidió que permitieran verificar el estado de la persona afectada.

Aunque el personal de primeros auxilios ya estaba en el lugar, De la Espriella bajó de la tarima y, acompañado por su equipo de seguridad, se acercó al sitio donde atendían al asistente para comprobar que recibiera la atención necesaria.

Lea también: ¡La Procuraduría entra al caso! Designan dos agencias especiales por la bebé agredida en Itagüí

El momento quedó registrado en video y llamó la atención por la interrupción del acto protocolario. Una vez confirmó que el asistente recibía atención y que la situación estaba bajo control, el presidente retomó la ceremonia del Día del Veterano.

Hasta el momento, no se ha informado sobre el estado de salud del asistente ni sobre su identidad.

En su intervención, el jefe de Estado saludó con gratitud a los hombres y mujeres que le han servido a la patria. También envió un mensaje a los grupos criminales: «Se acabó el tiempo de jugar a los congelados», afirmó.

Con esa frase, De la Espriella reiteró que los integrantes de estas organizaciones tienen abierta la puerta para someterse a la justicia. De lo contrario, advirtió, tendrán que enfrentar la acción implacable de las Fuerzas Militares.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por RED+ Noticias (@redmasnoticias)

Más noticias de Colombia