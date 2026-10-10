¡La Procuraduría entra al caso! Designan dos agencias especiales por la bebé agredida en Itagüí

Resumen: La Procuraduría designó dos agencias especiales para intervenir en el caso de la bebé de cinco meses hospitalizada en Itagüí con graves lesiones.

La Procuraduría General de la Nación conformó dos agencias especiales para intervenir en el caso de la bebé de cinco meses que permanece bajo atención médica especializada en Itagüí, Antioquia, tras ingresar con múltiples lesiones, algunas en la cabeza.

La primera agencia está a cargo de un procurador judicial para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer de Medellín. Este funcionario hará seguimiento a las actuaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de las demás autoridades competentes.

Según la Procuraduría, su tarea será verificar las medidas de protección adoptadas, la atención integral en salud de la niña y las acciones para garantizar y restablecer sus derechos, así como la activación de las rutas de atención.

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La segunda agencia de la Procuraduría corresponde a un procurador penal de Medellín, que intervendrá en el proceso que adelanta la Fiscalía contra el padre de la bebé, señalado como presunto responsable de la agresión.

El hombre, de 31 años, fue capturado por la Policía Nacional tras una alerta ciudadana. En un principio, el caso fue tipificado como violencia intrafamiliar, aunque también se le investiga por tentativa de homicidio agravado.

El secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Otálvaro, señaló que acompañan el proceso de judicialización contra el hombre, señalado de haber lesionado a su hija en múltiples ocasiones. Según el funcionario, la bebé se encuentra con pronóstico reservado.

La menor ingresó a una clínica a comienzos de esta semana con lesiones que comprometían gravemente su salud, y el personal médico realizó procedimientos para estabilizarla. La Alcaldía de Itagüí, por su parte, activó la ruta integral de atención para la bebé y su madre, con acompañamiento psicológico, jurídico y social.

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