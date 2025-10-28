¡Ojo! Paro de taxistas afectará la movilidad en Medellín y el Valle de Aburrá este martes

Resumen: El paro de taxistas en Medellín y el Valle de Aburrá este martes 28 de octubre generará bloqueos y afectará la movilidad. Autoridades recomiendan usar transporte público y planear rutas.
El servicio de taxis en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá se verá seriamente afectado este martes 28 de octubre, debido a una jornada de protesta convocada por el gremio de taxistas para exigir mayores controles al transporte informal y a las plataformas digitales que operan sin regulación.
Los conductores que integran la conocida “mancha amarilla” aseguran que el incremento del transporte informal (vehículos particulares y motos que prestan servicio sin autorización) ha reducido su trabajo y representa una competencia desleal, pues mientras ellos deben cumplir con revisiones, impuestos y seguros, otros prestan el mismo servicio sin cumplir con esos requisitos.
El gremio advierte que, sin una mesa de diálogo fuerte y políticas claras frente al funcionamiento de las plataformas tecnológicas, las condiciones laborales de los taxistas seguirán deteriorándose.
Según información compartida por los organizadores, las movilizaciones iniciarán desde las 5:30 a.m. y se extenderán durante la mañana.
Los principales puntos de concentración serán Niquía, Zamora, Robledo (80 con 80), estación Hospital, Palmas, Punto Cero, La Alpujarra y la Aguacatala.
En el sur del Valle de Aburrá, también se esperan bloqueos en la variante Caldas–entrada a Sabaneta, la glorieta de Mayorca y el puente del Pandequeso sobre la autopista.
Las autoridades de movilidad recomiendan a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios, programar rutas alternas y optar por medios de transporte público como el Metro de Medellín, los buses del Metroplús o el sistema de bicicletas EnCicla.
Asimismo, se invita a consultar el estado del tráfico en tiempo real mediante las aplicaciones oficiales y reportar cualquier irregularidad en el servicio formal de taxis.