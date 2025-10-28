La Asociación Deportivo Cali ha dado un paso crucial hacia su recuperación económica y de cara a salvar el proyecto deportivo.

La Superintendencia de Sociedades informó que se aprobó el acuerdo de reestructuración de la asociación por parte de sus acreedores, alcanzando una votación favorable del 62,82%.

El pasivo total objeto de reestructuración asciende a la significativa cifra de $106.949.896.675. Este monto será atendido en un plazo de diez años, conforme a lo estipulado en el acuerdo.

El objetivo principal del proceso es preservar la continuidad de las operaciones, atender las obligaciones insolutas, proteger los intereses de los acreedores y establecer condiciones generales para la estabilización financiera a futuro de la asociación.

Según las cifras reportadas a la Superintendencia, la situación financiera de la Asociación Deportivo Cali al 31 de diciembre de 2024 era en activos $145.370.682.000

Por su parte en pasivos: $119.641.587.000 y con un patrimonio de $25.729.095.000

En cuanto a su planta de personal, la asociación reportó un total de 264 trabajadores a corte del 30 de septiembre de 2025.

Tras la aprobación del acuerdo, se contempla un cambio estructural de gran calado: la conversión de la asociación en sociedad anónima.

¡A ver si lo salvan! Aprobado acuerdo de reestructuración del Deportivo Cali

Este proceso es fundamental, ya que implicará el ingreso de un inversionista como accionista, cuyo aporte de liquidez será clave para la recuperación del club deportivo.

El tiempo y el trámite de esta transformación dependerán del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 1445 de 2011.

Al respecto, el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar, destacó que “la reestructuración del Deportivo Cali es una muestra del apoyo de los acreedores al Club”.

Asimismo, el Superintendente dijo que la decisión de los acreedores es una muestra de “su confianza en la recuperación de su actividad económica y deportiva, que afianza la protección del empleo y el crédito”

La aprobación del acuerdo de reestructuración marca el inicio formal de una hoja de ruta financiera y legal para la Asociación Deportivo Cali, con miras a su saneamiento y la eventual inyección de capital por parte de un nuevo accionista.

Más noticias de Deporte