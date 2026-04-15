Resumen: Paro nacional de maestros este 15 de abril en Colombia. Fecode convoca marchas y bloqueos por fallas en salud y condiciones laborales del magisterio.

Paro nacional de docentes este 15 de abril: Bloqueos, marchas y alerta en varias ciudades del país

Este miércoles 15 de abril se lleva a cabo el paro nacional convocado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), una jornada de 24 horas que incluye suspensión de actividades académicas y movilizaciones en diferentes regiones del país.

La protesta, respaldada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), tiene como objetivo exigir mejoras en el sistema de salud del magisterio, así como el cumplimiento de acuerdos previamente establecidos, especialmente lo relacionado con el modelo implementado a través del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

Desde tempranas horas, se reportan concentraciones en ciudades como Montería, Risaralda, Villavicencio, Tolima, Chocó y Sucre, donde las movilizaciones iniciaron desde las 8:00 a.m.

En otras zonas, las marchas comenzaron a partir de las 9:00 a.m., generando afectaciones en la movilidad y posibles bloqueos intermitentes en vías principales.

En Medellín, uno de los puntos clave de concentración es la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), mientras que en ciudades como Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Ibagué y Manizales también se desarrollan marchas en corredores estratégicos.

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Por su parte, la Secretaría de Educación de Bogotá informó que las clases en colegios públicos se mantendrán con normalidad, aunque no se descartan ajustes si se presentan afectaciones.

El gremio ha reiterado que la principal motivación del paro nacional de docentes es la crisis en la atención en salud para los maestros, señalando demoras en citas, fallas en tratamientos y dificultades en la cobertura. Además, denuncian incumplimientos en acuerdos salariales y condiciones laborales.

La jornada se desarrolla bajo seguimiento de las autoridades locales, mientras se monitorean los avances de las movilizaciones en todo el país.

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