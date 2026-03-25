Paro minero en Bajo Cauca: Zaragoza en crisis de desabastecimiento al décimo día de bloqueos

Resumen: Al décimo día del paro minero en el Bajo Cauca, Zaragoza enfrenta una crisis de desabastecimiento con supermercados vacíos, toque de queda y bloqueos viales. Las negociaciones con el Gobierno están suspendidas.

El municipio de Zaragoza, en el Bajo Cauca antioqueño, vive una crisis de desabastecimiento que se agrava con cada hora que pasa. Este miércoles 25 de marzo, al cumplirse el décimo día del paro minero en la subregión, al parecer, los estantes de algunos supermercados aparecen vacíos, y la escasez de víveres, gas y combustible empieza a golpear con fuerza a los habitantes del municipio, bloqueados por las vías que los conectan con Medellín y la Costa Caribe.

La situación de orden público es crítica. Las autoridades mantienen vigente un toque de queda nocturno entre las 10:30 p.m. y las 6:00 a.m., así como ley seca para contener la tensión acumulada tras una jornada marcada por disturbios y enfrentamientos en las calles del municipio.

Bloqueos que no ceden

Los puntos más críticos siguen siendo el puente La Libertad, en la vía hacia El Bagre, y las conexiones hacia Caucasia, donde los manifestantes mantienen bloqueada la circulación.

Aunque se han habilitado aperturas temporales para misiones médicas y operaciones de retorno controladas, el flujo normal de carga y pasajeros permanece interrumpido, lo que profundiza el desabastecimiento en toda la zona.

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Lejos de retirarse, la fuerza pública ha reforzado su presencia en la región. La Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden recibió autorización para intervenir y recuperar la movilidad en los puntos estratégicos de concentración, en un intento por restablecer la circulación en las vías más afectadas.

Diálogo suspendido, tensión en aumento

En medio de los disturbios registrados durante la jornada, surgió una señal que podría abrir una salida a la crisis: la fuerza pública habría manifestado su disposición a abrir un espacio de diálogo con la comunidad, buscando evitar que la situación continúe escalando.

Habitantes del sector señalan que existe disposición desde algunas comunidades para participar en conversaciones que permitan encontrar soluciones concretas.

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