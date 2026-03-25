¡Bajo Cauca en tensión! Paro minero desata toque de queda y caos en varias vías

Resumen: El paro minero en el Bajo Cauca antioqueño obligó a decretar toques de queda y ley seca en municipios como El Bagre y Nechí ante el aumento de la violencia y los bloqueos. La situación ha dejado pérdidas millonarias, ataques a vehículos y fuertes afectaciones al orden público en la región.

El paro minero que completa más de una semana en el Bajo Cauca antioqueño sigue elevando la tensión en la región, obligando a las autoridades a tomar medidas excepcionales para intentar contener los hechos de violencia y recuperar el control del orden público.

En municipios como El Bagre y Nechí, las administraciones locales decidieron restringir la movilidad nocturna ante el incremento de disturbios, bloqueos y ataques registrados en los últimos días. En el primero, la medida rige desde las 8:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana, mientras que en el segundo inicia a las 10:30 p. m. y se extiende hasta la misma hora de finalización.

Medidas para contener la situación

Las disposiciones no se limitan únicamente al toque de queda. En El Bagre también quedó prohibida la realización de aglomeraciones durante el horario establecido, y se advirtió sobre sanciones para quienes incumplan estas restricciones, de acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. A la par, se ordenó reforzar los controles por parte de la Policía en distintos puntos del municipio.

En Nechí, además de la restricción a la movilidad, se implementó ley seca de manera indefinida, lo que implica la prohibición de la venta y el consumo de bebidas alcohólicas. Las autoridades locales, en coordinación con la Gobernación de Antioquia, también dispusieron el aumento de la presencia de la Fuerza Pública mediante patrullajes constantes y la instalación de puestos de control en zonas urbanas y rurales.

Estas decisiones no son aisladas. Municipios como Tarazá, Cáceres y Caucasia han adoptado medidas similares en medio de la crisis, con el objetivo de reducir los riesgos para la población y frenar las alteraciones del orden público.

Esto le podría interesar: Doble sicariato sacude a La Unión: asesinan a dos hombres a plena luz del día en sector comercial

Violencia, bloqueos y pérdidas

El impacto del paro no solo se refleja en las restricciones, sino también en los hechos violentos que se han venido registrando. En diferentes puntos de la subregión se han reportado bloqueos viales, ataques a vehículos, saqueos a establecimientos comerciales e incluso agresiones contra buses y ambulancias.

Uno de los hechos más recientes dejó tres camiones incinerados en la vía que comunica a Caucasia con Cáceres, luego de que fueran interceptados y despojados de su carga. A esto se suman más de 30 vehículos afectados por objetos lanzados desde los puntos de bloqueo, lo que ha puesto en riesgo a conductores y ha generado preocupación en el sector transportador.

Desde la Asociación de Transportadores de Carga en Antioquia, su director, Anderson Quiceno, advirtió que la problemática de seguridad no es reciente y cuestionó la falta de soluciones estructurales. Según señaló, la situación afecta no solo al transporte, sino también a las economías que dependen de actividades como la minería.

Mientras tanto, el paro minero —que también tiene incidencia en zonas como Valdivia y el sur de Córdoba— continúa generando bloqueos en corredores clave hacia la Costa Caribe, prolongando un panorama complejo en el que las autoridades buscan restablecer el orden y garantizar la seguridad de los habitantes.