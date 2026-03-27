Paro minero en el Bajo Cauca antioqueño deja 30 mil niños sin clases y millonarias pérdidas

Resumen: Paro minero en el Bajo Cauca completa 12 días y deja miles de niños sin clases, además de millonarias pérdidas económicas.

En medio del duodécimo día del paro minero en el Bajo Cauca antioqueño, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, visitó la zona afectada para evaluar la situación de orden público, marcada por bloqueos, disturbios y enfrentamientos.

Durante su recorrido, el mandatario advirtió sobre el impacto social de la protesta, señalando que cerca de 30.000 menores se encuentran sin acceso a clases debido a las dificultades de movilidad y seguridad en varios municipios de la región.

El panorama también genera preocupación en sectores económicos, especialmente ante la cercanía de la Semana Santa, una temporada en la que se espera un alto flujo de viajeros por las principales vías del país. Las restricciones podrían afectar tanto el turismo como el transporte de carga.

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Rendón sugirió que detrás de los hechos violentos registrados en los últimos días podrían estar estructuras armadas ilegales, al cuestionar la capacidad logística y financiera para sostener bloqueos prolongados con uso de explosivos y otros elementos.

Asimismo, indicó que las demandas de los manifestantes estarían dirigidas al Gobierno Nacional, relacionadas con compromisos incumplidos en procesos de formalización minera desde 2023.

Desde el sector productivo, voceros de la Federación Nacional de Productores de Carbón advirtieron sobre pérdidas económicas significativas. Entre las afectaciones se encuentran más de 150.000 toneladas de carbón sin poder ser transportadas, así como limitaciones en el suministro hacia plantas de generación térmica.

Además, más de 1.000 trabajadores enfrentan dificultades para desarrollar sus labores, mientras que pagos a proveedores por cerca de $26.000 millones de pesos están en riesgo.

Pese al complejo panorama, hay expectativa en que la Fuerza Pública logre garantizar la movilidad en corredores estratégicos, especialmente en la vía que conecta Medellín con la costa Caribe.

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