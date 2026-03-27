[EDICTO] Alcaldía de Sonsón pide reclamar los siguientes vehículos de los patios de tránsito

Resumen: Transito de Sonsón informa: vehículos en patios por más de un año entran en proceso de abandono. Tienen 15 días para reclamarlos en la Cra 6.
LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE SONSÓN ANTIOQUIA
En calidad de Organismo de Tránsito y Transporte del municipio, informa a la ciudadanía en general que con el fin de dar aplicación a los dispuesto en la Ley 1730 del 2014, procede con la publicación del listado de los vehículos y motocicletas, abajo relacionados, los cuales se encuentran actualmente en los patios oficiales con permanencia superior a un año. En tal sentido el propietario poseedor o tercero que se crea con derecho a solicitar la entrega de los mencionados automotores, puede acercarse a las instalaciones de la Inspección de Tránsito y Transporte, ubicada en la Carrera 6 No. 6-58, dentro de la Alcaldía Municipal en el municipio de Sonsón Antioquia, con el fin de subsanar la falta que dio lugar a la inmovilización y a su vez cancelar lo adeudado por concepto de parqueadero y grúa. En caso de no presentarse interesado alguno dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a esta publicación se dará cumplimiento a lo ordenado en la ley, declarado administrativamente el abandono de los rodantes relacionados, para así con ella proceder a su consecuente ejecución.
Placas:
Números de chasis:
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios