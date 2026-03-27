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    [EDICTO] Alcaldía de Sonsón pide reclamar los siguientes vehículos de los patios de tránsito

    Transito de Sonsón informa: vehículos en patios por más de un año entran en proceso de abandono. Tienen 15 días para reclamarlos en la Cra 6.

    Publicado por: Julian Medina

    Sonsón
    Foto de archivo de Sonsón
    [EDICTO] Alcaldía de Sonsón pide reclamar los siguientes vehículos de los patios de tránsito

    Resumen: Transito de Sonsón informa: vehículos en patios por más de un año entran en proceso de abandono. Tienen 15 días para reclamarlos en la Cra 6.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE SONSÓN ANTIOQUIA

    En calidad de Organismo de Tránsito y Transporte del municipio, informa a la ciudadanía en general que con el fin de dar aplicación a los dispuesto en la Ley 1730 del 2014, procede con la publicación del listado de los vehículos y motocicletas, abajo relacionados, los cuales se encuentran actualmente en los patios oficiales con permanencia superior a un año. En tal sentido el propietario poseedor o tercero que se crea con derecho a solicitar la entrega de los mencionados automotores, puede acercarse a las instalaciones de la Inspección de Tránsito y Transporte, ubicada en la Carrera 6 No. 6-58, dentro de la Alcaldía Municipal en el municipio de Sonsón Antioquia, con el fin de subsanar la falta que dio lugar a la inmovilización y a su vez cancelar lo adeudado por concepto de parqueadero y grúa. En caso de no presentarse interesado alguno dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a esta publicación se dará cumplimiento a lo ordenado en la ley, declarado administrativamente el abandono de los rodantes relacionados, para así con ella proceder a su consecuente ejecución.

    Placas:

    Números de chasis:

    Author Signature
    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


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