[EDICTO] Alcaldía de Sonsón pide reclamar los siguientes vehículos de los patios de tránsito

LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE SONSÓN ANTIOQUIA

En calidad de Organismo de Tránsito y Transporte del municipio, informa a la ciudadanía en general que con el fin de dar aplicación a los dispuesto en la Ley 1730 del 2014, procede con la publicación del listado de los vehículos y motocicletas, abajo relacionados, los cuales se encuentran actualmente en los patios oficiales con permanencia superior a un año. En tal sentido el propietario poseedor o tercero que se crea con derecho a solicitar la entrega de los mencionados automotores, puede acercarse a las instalaciones de la Inspección de Tránsito y Transporte, ubicada en la Carrera 6 No. 6-58, dentro de la Alcaldía Municipal en el municipio de Sonsón Antioquia, con el fin de subsanar la falta que dio lugar a la inmovilización y a su vez cancelar lo adeudado por concepto de parqueadero y grúa. En caso de no presentarse interesado alguno dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a esta publicación se dará cumplimiento a lo ordenado en la ley, declarado administrativamente el abandono de los rodantes relacionados, para así con ella proceder a su consecuente ejecución.

Placas:

Números de chasis: