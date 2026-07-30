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    Se complicó el viaje: paro minero cerró la vía Manizales-Medellín

    El paro minero mantiene bloqueada la vía Manizales-Medellín. Los manifestantes exigen la formalización de la minería artesanal.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Se complicó el viaje: paro minero cerró la vía Manizales-Medellín
    Foto sacada de redes sociales.
    Se complicó el viaje: paro minero cerró la vía Manizales-Medellín

    Resumen: El paro minero mantiene bloqueada la vía Manizales-Medellín. Los manifestantes exigen la formalización de la minería artesanal y garantías para más de 1.500 familias.

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    El paro minero que adelantan mineros artesanales mantiene bloqueados varios corredores viales entre Caldas y Antioquia este jueves 30 de julio, generando afectaciones en la movilidad sobre la vía Manizales – Medellín y otros puntos estratégicos del occidente del país.

    Las principales concentraciones de la protesta se registran en el sector de El Playón, jurisdicción del municipio de Supía, cerca del corregimiento de La Felisa y los límites con La Merced. También se reportan afectaciones en los corredores que comunican con Marmato y La Pintada, lo que ha provocado congestión vehicular en una de las rutas más utilizadas entre el Eje Cafetero y Antioquia.

    De acuerdo con el Sindicato Gremial de Mineros Artesanales del Eje Cafetero (Sigmaec), el paro minero fue convocado ante la falta de respuestas a un pliego de peticiones mediante el cual solicitan el reconocimiento y la formalización de la minería artesanal como una actividad laboral legal. El documento fue presentado a varias alcaldías de Caldas y Risaralda, así como a otras entidades de la región.

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    Los representantes del gremio aseguran que la minería artesanal constituye el sustento de más de 1.500 familias y pidieron al Gobierno Nacional abrir espacios de diálogo que permitan avanzar en procesos de formalización y generar mayores garantías laborales para quienes desarrollan esta actividad.

    Según los organizadores, la jornada de protesta inició sobre las 6:00 de la mañana y contempla cierres continuos de la vía, habilitando el paso únicamente de manera intermitente para atender situaciones humanitarias, como el tránsito de ambulancias y otras emergencias médicas.

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