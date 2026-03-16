Resumen: Paro minero en el Bajo Cauca genera bloqueos y medidas de seguridad en Caucasia, mientras el Gobierno anuncia operativos contra minería ilegal.

Gobierno anuncia operativos contra la minería ilegal mientras inicia el paro minero en el Bajo Cauca

El inicio del paro minero en el Bajo Cauca encendió las alertas en varias regiones del norte de Antioquia y el sur de Córdoba, luego de que líderes del sector anunciaran bloqueos en la vía que conecta a Medellín con la costa Caribe.

El paro minero en el Bajo Cauca comenzó en la madrugada de este lunes 16 de marzo, tras la convocatoria realizada por la mesa minera de la región, que reúne a trabajadores del sector en municipios como Valdivia y otras zonas del norte del departamento.

Frente a esta situación, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, aseguró que la Fuerza Pública continuará desarrollando operativos contra la minería ilegal en el país.

El funcionario señaló que la riqueza minera de esta región puede aprovecharse, pero únicamente bajo condiciones de legalidad y con respeto por el medio ambiente y las comunidades. También advirtió que las acciones de las autoridades estarán dirigidas exclusivamente contra las actividades ilícitas que generan daños ambientales y alimentan estructuras criminales.

Según el ministro, permitir o ignorar estas prácticas significaría tolerar un delito, ya que la explotación ilegal de minerales es considerada una conducta grave que, en muchos casos, está asociada a otras economías criminales.

Mientras tanto, en el municipio de Caucasia, las autoridades activaron medidas especiales de seguridad ante posibles afectaciones al orden público derivadas de las protestas.

La alcaldía local declaró una amenaza de perturbación del orden público y activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear permanentemente la situación en el territorio.

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Entre las medidas adoptadas se encuentra la implementación de un toque de queda diario desde las 11:59 p.m. hasta las 6:00 a.m., además de la ley seca en todo el municipio hasta nueva orden.

El decreto también establece restricciones adicionales, como la prohibición de venta de combustible en recipientes, la comercialización de elementos que puedan ser utilizados para generar disturbios y la restricción del tránsito de motocicletas con parrillero hombre durante la noche.

Asimismo, quedó suspendido el transporte de escombros, neumáticos, cilindros de gas y líquidos inflamables, además de la prohibición del porte y comercialización de pólvora en zonas urbanas y rurales.

El secretario de Gobierno y Seguridad de Caucasia, José Alejandro Payares, indicó que la administración reconoce la importancia del sector minero para la economía local, pero aseguró que las autoridades estarán atentas para evitar hechos que alteren la seguridad o afecten la movilidad de los habitantes.

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